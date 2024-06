In 2020 zag de Formule 1-wereld er iets anders uit dan vandaag de dag. Alexander Albon kreeg zijn kans bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. De Britse Thai had het moeilijk, maar kon op de Red Bull Ring knokken voor het podium. Daarvoor moest hij wel Lewis Hamilton voorbij en Albon koos voor een inhaalactie in bocht vier. De coureurs willen daar eigenlijk niet aan de buitenkant zitten, want de verdedigende partij laat vaak de auto net iets naar buiten lopen, waardoor de grindbak de enige optie is. Zo gebeurde het ook bij Albon, die het niet kon laten om even uit te halen: "Die kerel is echt een slechte verliezer"