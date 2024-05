VIDEO | Zo zag het snelste racerondje van Hamilton in Monaco eruit | F1 Shorts

Het team van Red Bull Racing was in aanloop naar de Grand Prix van Emilia-Romagna bezig met opnames voor een leuk filmpje. Voor Max Verstappen is dat het ideale moment om even wat grapjes te kunnen maken. Dit keer imiteerde hij een Mercedes-engineer door te roepen: "In in in in in in in in in". Tijdens de Duitse Grand Prix van 2018 zorgde een regenbui voor chaos en werd Lewis Hamilton op het laatste moment naar binnen geroepen door engineer Peter Bonnington op dezelfde manier als Verstappen hier nadeed.