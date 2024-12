VIDEO | Alonso trapt McLaren MP4/4 van Senna op de staart | F1 Shorts

General Motors heeft met Cadillac vanaf 2026 een eigen team op de startgrid staan. De FOM gaf afgelopen maand dan eindelijk akkoord en dat had ook te maken met het aftreden van Michael Andretti. De naam Andretti was echter nog wel aanwezig. Ferrari kondigde dinsdag aan dat zij vanaf 2026 de power units gaan leveren aan het Amerikaanse team, maar in het persbericht pronkte nog altijd de naam Andretti. Even later werd dit bericht gewijzigd naar Cadillac en F1-journalist Adam Cooper meldt dat de verandering nu definitief is. Andretti Racing Limited is namelijk officieel omgevormd naar Cadillac Formula Racing.