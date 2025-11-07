Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië

Valtteri Bottas gaat komend jaar bij Cadillac aan de slag, maar is momenteel nog in dienst van Mercedes. De Finse coureur mocht afgelopen week dan ook weer achter het stuur kruipen van de W15. De Pirelli-bandentest stond namelijk op het programma. Ook reserverijder Frederik Vesti was onderdeel van dat programma. Uiteindelijk heeft Bottas 112 rondjes gereden tijdens de testdag en daarmee is er weer waardevolle informatie verzameld voor bandenleverancier Pirelli.