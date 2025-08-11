close global

Verstappen celebrates pole at Silverstone

Verstappen trots op eigen mixdrankje: "Het ruikt goed" | F1 Shorts

Verstappen trots op eigen mixdrankje: "Het ruikt goed" | F1 Shorts

Redactie
Verstappen celebrates pole at Silverstone

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

5h ago

07:46

Verstappen bouwt eigen sapje: "Het ruikt goed"

De zomerstop is aangebroken, en dat betekent dat de coureurs eventjes niet aan racen hoeven te denken. Max Verstappen heeft tijdens het seizoen al even zijn mixvaardigheden getest en is trots op het drankje: “Smaakt goed.”

09 Aug

14:30

Leclerc showt ‘bescheiden’ bolide in straten van Monaco

Charles Leclerc geniet ook van zijn zomerstop. De Monegask is uiteraard een groot autofan en beschikt over een eigen Ferrari met zijn startnummer erop. Met die wagen paradeert hij door de straten van Monte Carlo, waar gisteravond zijn auto werd gespot. Alles aan de wagen verraadt dat Leclerc de eigenaar is.

09 Aug

11:33

Norris brengt bezoekje aan optreden Martin Garrix

Lando Norris is ook aan het genieten van zijn zomerstop. De McLaren-coureur was afgelopen jaar in Amsterdam te vinden tijdens Koningsdag en houdt wel van een feestje. Zijn vrije tijd gebruikt hij dan ook om zijn maatje Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, op te zoeken. Die was op Ibiza aan het optreden.

08 Aug

13:10

F1 deelt beste onboards ooit van Button

Jenson Button is al een tijdje gestopt met rijden in de Formule 1 en werd een keer wereldkampioen. De zomerstop is voor F1 genoeg reden om de beste onboards van de Brit in de koningsklasse te delen.

07 Aug

18:46

Verstappen begint zomerstop sportief

Voor Max Verstappen en zijn collega’s is de zomerstop begonnen. Dat betekent dat de coureurs en teams even niet aan de Formule 1 hoeven te denken. De coureurs zijn tijdens het seizoen veel van huis en velen van hen maken daarom gebruik van deze tijd om door te brengen met familie en vrienden. Zo ook Max Verstappen, die ook actief blijft. De Nederlander slaat een balletje padel tijdens zijn eerste vakantiedagen.

05 Aug

14:35

Verstappen heeft vier races op rij geen podiumplek weten te pakken

Ook in Hongarije wist Max Verstappen niet naar het podium te klimmen. Dat betekent dat de Nederlander vier races op rij niet in de top drie heeft weten te finishen. Het is slechts twee keer erger geweest voor de viervoudig kampioen. Zo wist Verstappen in 2017 twaalf races buiten het podium te eindigen en was het in 2018 ook zes races op rij dat hij buiten het podium viel. Ook Zandvoort lijkt niet het ideale circuit te gaan worden voor de RB21 en het zou zomaar zo kunnen zijn dat er nog een aantal races worden toegevoegd aan de slechte reeks.

03 Aug

08:42

Camara pakt overwinning en F3-titel in Hongarije

Rafael Camara is vanochtend gekroond tot de nieuwe Formule 3-kampioen. De Braziliaanse jongeling, uitkomend voor Trident, hield het hoofd koel tijdens een chaotische race op de Hungaroring. Door een rollende start en twee safety car-situaties werd de tijdklok ingeschakeld om het einde van de race te bepalen. Camara maakte geen enkel foutje en wist niet alleen de wedstrijd te winnen, ook de F3-titel gaat naar hem toe. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Valtteri Bottas (2011), Daniil Kvyat (2013), Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016), George Russell (2017), Oscar Piastri (2020) en landgenoot Gabriel Bortoleto (2023).

03 Aug

07:43

Kleinste verschillen ooit tijdens kwalificatie in Hongarije

De marges binnen de hedendaagse Formule 1 zijn erg klein, maar op het snelle circuit in Hongarije werd dat nog eens extra benadrukt. De gehele top tien zat binnen iets meer dan een halve seconde van elkaar, iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van de sport is voorgekomen.

01 Aug

20:10

Ferrari en McLaren maken de dienst uit in Hongarije

Dat Red Bull Racing nog aan de bak moet, lijkt wel duidelijk na de P14 van Max Verstappen in de tweede vrije training. Bij de snelste sectortijden van VT2 komt Red Bull niet voor. Lewis Hamilton was met 27,637 seconden het snelst in de eerste sector. Lando Norris noteerde de snelste tijd in sector twee met 26,565 seconden, terwijl Oscar Piastri sector drie op zijn naam schreef met 21,342 seconden.

01 Aug

17:28

Hachelijk momentje tussen duo van McLaren in slotfase VT2

Hoewel het slechts de tweede vrije training was, was er aan het einde toch wel een hachelijk momentje tussen Lando Norris en Oscar Piastri. De training liep voor nog enkele minuten maar het duo kwam elkaar tegen in de eerste bocht. Het liep overigens zonder schade af, maar ze zaten toch wel dicht bij elkaar in de buurt.

30 Jul

19:00

F1 zet beste onboards van Verstappen op een rijtje

Max Verstappen rijdt komend weekend in Hongarije zijn tweehonderdste race in F1 namens Red Bull Racing en de koningsklasse vond dit reden genoeg om de beste onboards van de Nederlander eens op een rijtje te zetten.

30 Jul

13:18

Hungaroring toont foto's na flinke verbouwing rondom circuit

Na de Grand Prix van Hongarije in 2024 is het circuit aan de slag gegaan om de faciliteiten te verbouwen. Aankomend weekend vindt de race plaats op de Hungaroring en het circuit toont de kiekjes.

30 Jul

10:02

Red Bull toont eerste pole position Max Verstappen tijdens Hongaarse GP in 2019

Regerend wereldkampioen Max Verstappen is inmiddels 44 keer de snelste geweest op zaterdag en vanaf pole position gestart. De eerste pole position van de Nederlander werd echter in 2019 gereden op de Hungaroring. 

29 Jul

19:28

F1 zet 360 Vettel in Hongarije in het zonnetje

Komend weekend gaat de Formule 1 de eerste seizoenshelft afsluiten in Hongarije op de populaire Hungaroring. In 2014 kreeg Vettel het daar voor elkaar om een 360 te doen bij het uitkomen van de laatste bocht. Daarbij wist hij zijn auto net uit de muur te houden.

26 Jul

14:06

F1 plaatst hekken op Spa-Francorchamps om zicht voor fans te belemmeren

Spa-Francorchamps is een van de mooiste circuits ter wereld. Een van de beste plekken om een groot deel van het baan te zien is ook een van de hoogste plekken: het gedeelte tussen Bruxelles en Pouhon, wat vaak 'de bocht zonder naam', de Speakers-bocht of de Jacky Ickx-bocht wordt genoemd. Je staat daar zo hoog dat je een deel van Blanchimont, de laatste chicane en het rechte stuk tot aan La Source zelfs duidelijk kan zien. Helaas voor de Formule 1-fans heeft de organisatie van de Grand Prix hekken neergezet op deze plek. Er staan hier geen tribunes en er wordt gespeculeerd dat er hier hekken staan om mensen zoveel mogelijk te dwingen een tribunekaartje te kopen in plaats van slechts een kaartje voor algemene toegang. Bij andere evenementen op Spa-Francorchamps staat dit hekwerk er niet.

Aston Martin

Herbert: 'Alonso verliest glans en Stroll zit hem steeds dichter op de huid'

  • 9 minuten geleden
Magui Corceiro

Magui Corceiro terug aan de zijde van Lando Norris: wie is dit topmodel?

  • 48 minuten geleden
  • 1
Sebastian Vettel

Vettel open en eerlijk: "Die tijd is echt voorbij"

  • 1 uur geleden
VIDEO | 'Grote bezorgdheid bij Red Bull over personeel met Horner-contracten' | GPFans News

  • 1 uur geleden
Max Verstappen

Verstappen en Piquet met vriendengroep op zomervakantie

  • 2 uur geleden
Alexander Albon

Albon wijst naar Zandvoort: 'Voelt een beetje alsof je met de auto door een supermarkt rijdt'

  • 3 uur geleden
