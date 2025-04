Verstappen komt goed weg bij de start, maar klaagt over versnellingsbak

Max Verstappen heeft een goede start meegemaakt vanaf de pole position. Hij houdt zo de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri achter zich in de openingsfase van de F1 Grand Prix van Japan en na een aantal ronden is de voorsprong van de Red Bull-coureur opgelopen tot twee seconden. De Limburger klaagde tegen race-engineer Gianpiero Lambiase wel over de synchronisatie van de versnellingsbak - dat was "heel slecht" bij het opschakelen. Dat lijkt langzamerhand nu wel beter te worden.