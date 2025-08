British American Racing (BAR) maakte een incidentrijk debuutseizoen mee in de Formule 1 in 1999. Het gedrag van hun twee coureurs, Jacques Villeneuve en rookie Ricardo Zonta, hielp niet mee. De muur aan de binnenkant van Eau Rouge was weggehaald na 1998, waardoor de coureurs de steile knik richting Raidillon beter konden zien. Villeneuve dacht dat hij de bocht daarom vol gas kon nemen in zijn BAR. De wereldkampioen van 1997 sloot een weddenschap met Zonta wie het hardst door Eau Rouge durfde. Het resultaat? Villeneuve en Zonta gingen allebei hard de bandenstapels in en vlogen allebei over de kop, en BAR zat met twee compleet vernielde wagens. De eerstgenoemde had al een crash eerder in het weekend meegemaakt. Bekijk de spectaculaire beelden hier.