Hoewel ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liever had gezien dat Oranje in 2022 de kwartfinale tegen Argentinië had gewonnen, moet de Nederlander toegeven dat er op iemand als Lionel Messi eigenlijk geen maat staat. “Hij kan het spel goed lezen. Veel spelers moeten veel rennen en in positie komen om te scoren. Hij kan scoren vanaf elke plek, op elk moment. Als je denkt dat je hem kunt verdedigen: dat kun je niet. Je kunt hem niet stoppen. Hij scoort zodra hij de kans ziet. De bal die hij gaf tegen Nederland tijdens het laatste wereldkampioenschap kun je gewoon niet verdedigen.”