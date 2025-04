Verstappen en Tsunoda verschijnen opnieuw samen op de padelbaan | F1 Shorts

Pirelli heeft bevestigd dat de nieuwe C6-band tijdens het weekend in Imola beschikbaar zal zijn voor de teams. De band is het zachtste in het hele spectrum en moet het antwoord zijn op de lage bandenslijtage van afgelopen weekend in Japan. Met de C4, C5 en C6 brengt het Italiaanse bandenmerk het zachtste gedeelte van het spectrum aller tijden mee naar de eerste Europese wedstrijd van het seizoen. Aankomend weekend in Bahrein grijpt Pirelli echter nog wel terug naar de hardere kant van het bandenspectrum, met de C1, C2 en C3 die dit weekend te gebruiken zijn.