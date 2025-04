Felipe Drugovich zal aankomende vrijdag namens Aston Martin de eerste vrije training afwerken. De Braziliaan die in 2022 als Formule 2-kampioen werd afgevlagd is sinds 2023 de reserverijder van de renstal en zal in de wagen van Fernando Alonso stappen. Formule 1-teams waren voorheen verplicht om tweemaal per seizoen een rookie in te zetten tijdens een vrije training, vanaf 2025 zijn dat vier trainingen geworden waarin een rookie meters moet kunnen maken.