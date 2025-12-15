close global

Credit for photo: Red Bull Content Pool

Verstappen en Tsunoda bezoeken Red Bull-fabriek om seizoen af te sluiten | F1 Shorts

Verstappen en Tsunoda bezoeken Red Bull-fabriek om seizoen af te sluiten | F1 Shorts

Redactie
Credit for photo: Red Bull Content Pool

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

3h ago

19:46

Verstappen en Tsunoda in Milton Keynes voor seizoensafscheid

Het seizoen van Red Bull Racing zit op en na een bijna sensationele comeback van de formatie viste men tóch net achter het net wat betreft de rijderstitel. Verstappen en Tsunoda zijn deze week langsgeweest op de fabriek in Milton Keynes om terug te blikken op het seizoen.

12 Dec

13:42

Honda laat 2026-motor brullen

Honda, de partner van Aston Martin vanaf 2026, heeft een eerste glimp van de nieuwe krachtbron laten horen. Komend seizoen zal de helft van het vermogen door de verbrandingsmotor worden opgewekt; de andere helft komt uit het elektrische gedeelte. Daardoor bestond de vrees dat er mogelijk wat geluid zou verdwijnen, maar de eerste geluiden van Honda laten toch flink wat gebrul horen.

09 Dec

17:11

F1 komt met laatste Power Rankings

De laatste Power Rankings van het seizoen zijn bekendgemaakt en het is Verstappen die met een 9,6 het hoogste cijfer van de jury heeft gekregen.

08 Dec

13:58

Pérez reageert lachend op gestuntel van Tsunoda na incident met Norris

Yuki Tsunoda kreeg tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vanuit Red Bull Racing de opdracht om lang buiten te blijven zonder pitstop en vervolgens Lando Norris op te houden. Het was een poging om de McLaren-coureur terug te laten zakken buiten de top drie, want dat had Max Verstappen nodig om de WK-titel te pakken. Tsunoda duwde Norris echter meteen buiten de baan op het rechte stuk tussen bochten vijf en zes, en werd bestraft voor het meermaals veranderen van richting. Het lukte hem bij de eerste poging al niet om Verstappens rivaal achter zich te houden. Sergio Pérez slaagde daar in 2021 wel in, toen hij Lewis Hamilton moest ophouden. 'Checo' heeft gereageerd op een meme hierover. De X-post is al meer dan tien miljoen keer bekeken.

03 Dec

12:46

Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend

Het Formule 1-team van Cadillac heeft de datum bekendgemaakt waarop de formatie haar livery voor 2026 zal onthullen. De Amerikaanse formatie treedt volgend jaar nieuw toe in de sport en op zaterdag 8 februari gaan we zien in welke kleuren dit gaat gebeuren. Sergio Pérez en Valtteri Bottas komen volgend seizoen voor de renstal uit. 

02 Dec

13:18

Cian Shields maakt Formule 1-debuut tijdens eerste vrije training Abu Dhabi

Cian Shields maakt aankomend weekend zijn Formule 1-debuut. De twintigjarige Formule 2-coureur zal tijdens de eerste vrije training in de Aston Martin van Fernando Alonso stappen. Shields heeft dit jaar meer dan 500 kilometers in minimaal twee jaar oude Formule 1-auto's afgewerkt, en kan zo zijn ervaring verder uitbreiden. 

30 Nov

12:27

Colapinto start Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat

Franco Colapinto zal de Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat starten. De Alpine-coureur kwalificeerde zich zaterdag op de laatste plaats als twintigste. De Franse fabrieksformatie heeft het teleurstellende resultaat gebruikt om een aantal set-up-wijzigingen aan de auto te doen, onder parc fermé. 

29 Nov

17:12

Verschoor houdt F2-titelkansen in leven met sprintzege Qatar, Van Hoepen schakelt teamgenoot uit

Richard Verschoor heeft de zaterdagsrace van de FIA Formule 2 op het Lusail International Circuit gewonnen. Hij mocht vanaf de pole position beginnen en verloor in de openingsfase de leiding aan Joshua Dürksen, maar het duurde niet lang, voordat de MP Motorsport-coureur weer langs de Paraguyaan ging. Verschoor heeft 8 punten goedgemaakt op Leonardo Fornaroli die genoegen moest nemen met P6. Het gat tussen Fornaroli en Verschoor is van 37 naar 29 punten gegaan. Achter Verschoor en Dürksen werd het podium afgemaakt door Rafael Villagómez van Van Amersfoort Racing na een felle strijd tussen hem en Red Bull-junior Nikola Tsolov. Laurens van Hoepen begon aan zijn tweede F2-weekend ooit, maar vocht vooral in het achterveld. Dat liep in tranen af, toen hij en Trident-teamgenoot James Wharton elkaar raakten.

23 Nov

16:36

Doriane Pin verslaat Maya Weug voor Academy-titel

Daar waar in de Formule 1 de ultieme beslissing in het wereldkampioenschap nog even op zich laat wachten, is de F1 Academy wel een nieuwe kampioene rijker. Doriane Pin heeft dea Nederlandse Maya Weug weten af te troeven en schrijft geschiedenis als F1 Academy-kampioene van 2025.

21 Nov

17:26

Van Hoepen ook in laatste twee F2-races in actie namens Trident

Het Formule 2-team van Trident heeft bevestigd dat Laurens van Hoepen ook tijdens de laatste twee races van het seizoen voor het team zal uitkomen. Van Hoepen werkte afgelopen jaar het Formule 3-kampioenschap af en mocht in Bakoe al voor Trident debuteren in de Formule 2. Dat krijgt nu dus een vervolg. "Na de ervaring in Bakoe zit ik weer in een FIA F2-kampioenschapsauto in Lusail en Yas Marina. Ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan, waar voor mij het sleutelwoord ‘consistentie’ zal zijn. Mijn doel is om consistent snel te zijn", aldus de twintigjarige coureur.

19 Nov

19:35

Hamilton onthult speciale helm voor weekend in Las Vegas

Lewis Hamilton heeft zijn speciale helm voor het raceweekend in Las Vegas onthuld. De zevenvoudig wereldkampioen wilde “iets speciaals voor de stad van het licht” creëren en presenteert daarom een vrijwel volledig grijze helm die schittert in het licht. De glinsteringen doen denken aan die van luxe juwelen.

18 Nov

17:25

EA cancelt F1 2026-game

Gameontwikkelaar EA, verantwoordelijk voor de Formule 1-games, heeft besloten om geen speciale F1 2026-game op de markt te brengen. In plaats daarvan gaat de focus op 2027 en wordt er een betaalde upgradeversie in de huidige F1 2025-game gelanceerd.

17 Nov

17:12

Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas

Het team van de Racing Bulls is met een wat mysterieuze post op Instagram gekomen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft een zwart silhouet van de VCARB02 gedeeld met de tekst “Wat gebeurt in Vegas…” erbij. Mogelijk komt het team dus met een nieuwe speciale livery voor het raceweekend in Las Vegas, maar dat is nog niet bevestigd.

17 Nov

14:02

Antonelli schittert bij ATP Finals in Turijn

Dit weekend hadden de heren coureurs een weekendje vrij, waardoor zij even wat anders konden doen dan aan de Formule 1 denken. Kimi Antonelli maakte er gebruik van door een bezoekje te brengen aan de finale van de ATP Finals in Turijn, waar hij landgenoot Jannik Sinner zag winnen van rivaal Carlos Alcaraz met 7-6, 7-5.

16 Nov

16:26

Mercedes deelt nieuwe beelden van hilarische driver parade in Brazilië

Voorafgaand aan de Grand Prix van afgelopen weekend in Brazilië kregen de coureurs de kans om op hilarische wijze hun driver parade deels af te werken. Mercedes heeft nu nieuwe beelden gedeeld.

