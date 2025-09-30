Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife
Max Verstappen won niet alleen de 57. ADAC Barbarossapreis samen met Chris Lulham afgelopen zaterdag, maar hij zette ook de snelste ronde van de race neer. Achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing ging Verstappen de Nürburgring Nordschleife rond met een tijd van 7:51.514. Dit deed hij in ronde 5 van 28. Hij zat daar binnen twee seconden van het Nürburgring Langstrecken Serie-ronderecord van Christian Krognes in de. Verstappen deelde de onboardbeelden van de snelste ronde op zijn YouTube-kanaal.
Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test
Niels Koolen zal aankomende week gaan testen voor het team van Chip Ganassi. Een mooie stap voor de voormalig Formule 2-coureur.
F1 feliciteert Hadjar met zijn verjaardag
Isack Hadjar is vandaag 21 jaar oud geworden en dan kan een felicitatie van de Formule 1 niet uitblijven.
Vlag bij Ferrari gaat uit voor overwinning Verstappen
Ferrari houdt haar tradities in ere. Zo gaat de vlag altijd uit bij een overwinning van de Scuderia. Dat gebeurde vanmiddag op de Nordschleife: Max Verstappen en Chris Lulham wonnen daar de vieruursrace, wat betekent dat Ferrari opnieuw de vlag uithangt.
Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis
Mick Schumacher zal binnenkort deelnemen aan een officiële test van de IndyCar Series. Deze test zal op maandag 13 oktober plaatsvinden op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Hij zal uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing, een van de teams waar Rinus VeeKay (naast AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger Racing) in gesprek mee zou zijn voor een zitje in 2026. Schumacher nam twee seizoenen deel aan de Formule 1 met Haas, voordat hij aan de kant werd geschoven voor Nico Hülkenberg. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes verhuisde de Duitser naar Alpine voor het FIA World Endurance Championship. Daar heeft hij in anderhalve seizoen al drie podiums op zijn naam geschreven.
Pérez maakt de nodige simuren voor Cadillac
Sergio Pérez maakt komend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen is voor het team al flink wat meters aan het maken, maar dan wel virtueel. Het Amerikaanse team bereidt zich voor op het debuut van volgend jaar en 'Checo' is met zijn ervaring een waardevolle toevoeging. Pérez vormt komend jaar met Valtteri Bottas de line-up van het team.
Telefoon Verstappen is 'gejat': 'Oh ze is hem aan het versieren'
Max Verstappen is vanavond met Team Redline aan het streamen. De Nederlander is alleen wel op zoek naar zijn telefoon die door bonusdochter Penelope blijkbaar is afgepakt. "Oké, ze blijkbaar mijn telefoon aan het versieren", zo grapt Verstappen.
Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld
Op Max Verstappen kan gestemd worden als de meest sexy nieuwe vader in de sportwereld. Dit kan bij een poll van People Magazine. Lewis Hamilton is een van de genomineerden in de categorie van meest sexy atleet boven de 40 jaar.
Formule 2-coureur stunt in kwalificatie Bakoe met klungelige crash
Roman Staněk veroorzaakte een gevaarlijke en nogal wat onhandige crash in de kwalificatie van het FIA Formula 2 Championship op het Baku City Circuit. De Invicta Racing-coureur miste de eerste bocht en wilde terugkomen op de baan, maar knalde vol in de zijkant van de Van Amersfoort Racing-bolide van John Bennett. De Tsjech komt er met een gridstraf van slechts 5 posities vrij makkelijk van af.
Sainz rijdt verkeerde pitbox in (Alpine) tijdens training in Bakoe
Carlos Sainz is inmiddels al een tijdje coureur van Williams, maar besloot tijdens de vrijdag maar eens te buurten bij zijn voormalig werkgever Alpine (reed er toen het nog Renault was). De verkeerde pitbox dus.
F1 blikt terug op laatste podium plek Vettel, uitgerekend in Bakoe
Aan de toch wel legendarische carrière van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kwam eind 2022 een einde. De Duitser wist in bijna vijftien jaar Formule 1 53 zeges te behalen en 57 polepositions te veroveren. In totaal stond 'Seb' 122 keer op het podium, voor het laatst tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021.
F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe
Komend weekend gaat F1 richting Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en - samen met het verremen van Lewis Hamilton in de eerste bocht - wellicht het meest bekende moment vanuit Azerbeidzjan was in 2018, toen Daniel Ricciardo en Max Verstappen bovenop elkaar reden aan het einde van het enorm lange rechte stuk.
Verstappen rond rondjes achter instructeur op Nordschleife af
Max Verstappen heeft de eerste horde genomen voor zijn speciale Nordschleife-rijbewijs, waarmee hij in de GT3 kan racen op het legendarische circuit. Resultaten zijn nog niet gedeeld, maar het circuit heeft alvast beelden vrijgegeven.
Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes
Max Verstappen wist afgelopen weekend in Monza voor het eerst in bijna vier maanden weer een race te winnen. De Nederlander verloor weliswaar in de eerste ronde de leiding aan Lando Norris, maar zette dat in ronde vier alweer recht. Terwijl McLaren later in de race vooral bezig was met teamorders, kon Verstappen de wedstrijd rustig controleren. Ook op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes was men toe aan een succesje, en samen met Laurent Mekies en Verstappen werd de overwinning gevierd.
Norris gaat golfen na twee drukke raceweekenden
Voor Lando Norris is het, nu er komend weekend geen race is, tijd voor wat ontspanning na twee stresvolle weekenden. Golf is voor de Brit de manier om tot rust te komen.
