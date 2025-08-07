Verstappen begint zomerstop sportief | F1 Shorts
Verstappen begint zomerstop sportief | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Verstappen begint zomerstop sportief
Voor Max Verstappen en zijn collega’s is de zomerstop begonnen. Dat betekent dat de coureurs en teams even niet aan de Formule 1 hoeven te denken. De coureurs zijn tijdens het seizoen veel van huis en velen van hen maken daarom gebruik van deze tijd om door te brengen met familie en vrienden. Zo ook Max Verstappen, die ook actief blijft. De Nederlander slaat een balletje padel tijdens zijn eerste vakantiedagen.
Verstappen heeft vier races op rij geen podiumplek weten te pakken
Ook in Hongarije wist Max Verstappen niet naar het podium te klimmen. Dat betekent dat de Nederlander vier races op rij niet in de top drie heeft weten te finishen. Het is slechts twee keer erger geweest voor de viervoudig kampioen. Zo wist Verstappen in 2017 twaalf races buiten het podium te eindigen en was het in 2018 ook zes races op rij dat hij buiten het podium viel. Ook Zandvoort lijkt niet het ideale circuit te gaan worden voor de RB21 en het zou zomaar zo kunnen zijn dat er nog een aantal races worden toegevoegd aan de slechte reeks.
Camara pakt overwinning en F3-titel in Hongarije
Rafael Camara is vanochtend gekroond tot de nieuwe Formule 3-kampioen. De Braziliaanse jongeling, uitkomend voor Trident, hield het hoofd koel tijdens een chaotische race op de Hungaroring. Door een rollende start en twee safety car-situaties werd de tijdklok ingeschakeld om het einde van de race te bepalen. Camara maakte geen enkel foutje en wist niet alleen de wedstrijd te winnen, ook de F3-titel gaat naar hem toe. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Valtteri Bottas (2011), Daniil Kvyat (2013), Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016), George Russell (2017), Oscar Piastri (2020) en landgenoot Gabriel Bortoleto (2023).
Kleinste verschillen ooit tijdens kwalificatie in Hongarije
De marges binnen de hedendaagse Formule 1 zijn erg klein, maar op het snelle circuit in Hongarije werd dat nog eens extra benadrukt. De gehele top tien zat binnen iets meer dan een halve seconde van elkaar, iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van de sport is voorgekomen.
Ferrari en McLaren maken de dienst uit in Hongarije
Dat Red Bull Racing nog aan de bak moet, lijkt wel duidelijk na de P14 van Max Verstappen in de tweede vrije training. Bij de snelste sectortijden van VT2 komt Red Bull niet voor. Lewis Hamilton was met 27,637 seconden het snelst in de eerste sector. Lando Norris noteerde de snelste tijd in sector twee met 26,565 seconden, terwijl Oscar Piastri sector drie op zijn naam schreef met 21,342 seconden.
Hachelijk momentje tussen duo van McLaren in slotfase VT2
Hoewel het slechts de tweede vrije training was, was er aan het einde toch wel een hachelijk momentje tussen Lando Norris en Oscar Piastri. De training liep voor nog enkele minuten maar het duo kwam elkaar tegen in de eerste bocht. Het liep overigens zonder schade af, maar ze zaten toch wel dicht bij elkaar in de buurt.
F1 zet beste onboards van Verstappen op een rijtje
Max Verstappen rijdt komend weekend in Hongarije zijn tweehonderdste race in F1 namens Red Bull Racing en de koningsklasse vond dit reden genoeg om de beste onboards van de Nederlander eens op een rijtje te zetten.
Hungaroring toont foto's na flinke verbouwing rondom circuit
Na de Grand Prix van Hongarije in 2024 is het circuit aan de slag gegaan om de faciliteiten te verbouwen. Aankomend weekend vindt de race plaats op de Hungaroring en het circuit toont de kiekjes.
Red Bull toont eerste pole position Max Verstappen tijdens Hongaarse GP in 2019
Regerend wereldkampioen Max Verstappen is inmiddels 44 keer de snelste geweest op zaterdag en vanaf pole position gestart. De eerste pole position van de Nederlander werd echter in 2019 gereden op de Hungaroring.
F1 zet 360 Vettel in Hongarije in het zonnetje
Komend weekend gaat de Formule 1 de eerste seizoenshelft afsluiten in Hongarije op de populaire Hungaroring. In 2014 kreeg Vettel het daar voor elkaar om een 360 te doen bij het uitkomen van de laatste bocht. Daarbij wist hij zijn auto net uit de muur te houden.
F1 plaatst hekken op Spa-Francorchamps om zicht voor fans te belemmeren
Spa-Francorchamps is een van de mooiste circuits ter wereld. Een van de beste plekken om een groot deel van het baan te zien is ook een van de hoogste plekken: het gedeelte tussen Bruxelles en Pouhon, wat vaak 'de bocht zonder naam', de Speakers-bocht of de Jacky Ickx-bocht wordt genoemd. Je staat daar zo hoog dat je een deel van Blanchimont, de laatste chicane en het rechte stuk tot aan La Source zelfs duidelijk kan zien. Helaas voor de Formule 1-fans heeft de organisatie van de Grand Prix hekken neergezet op deze plek. Er staan hier geen tribunes en er wordt gespeculeerd dat er hier hekken staan om mensen zoveel mogelijk te dwingen een tribunekaartje te kopen in plaats van slechts een kaartje voor algemene toegang. Bij andere evenementen op Spa-Francorchamps staat dit hekwerk er niet.
Vrije training F3 uitgesteld vanwege mist
De Formule 3 had om 09:00 uur de vrije training moeten afwerken, maar die sessie is niet doorgegaan. De FIA heeft de training uiteindelijk uitgesteld, en dat heeft alles te maken met de laaghangende mist rondom het circuit van Spa-Francorchamps. Daardoor is het voor de medische helikopter niet mogelijk om in te grijpen, mocht dat nodig zijn. Of de Formule 3 de sessie later mag inhalen, en wat dat betekent voor de vrije training van de Formule 2, die om 10:10 uur van start moet gaan, is op dit moment nog niet duidelijk. De Formule 1 begint vanmiddag om 12:30 uur, en vooralsnog lijkt die sessie gewoon door te gaan.
Slechts twee coureurs van huidige grid stonden meerdere keren op pole in Spa
Komend weekend gaat F1 naar Spa om de tweede seizoenshelft, het dertiende raceweekend van 2025 van de 24 in totaal, af te trappen. In Spa stonden van de huidige grid slechts twee coureurs meerdere keren op pole: Lewis Hamilton en Charles Leclerc.
Piastri neemt ons mee in rondje op "favoriete circuit" Spa-Francorchamps
Hoe teamgenoten twee auto's afschreven door weddenschap in Eau Rouge
British American Racing (BAR) maakte een incidentrijk debuutseizoen mee in de Formule 1 in 1999. Het gedrag van hun twee coureurs, Jacques Villeneuve en rookie Ricardo Zonta, hielp niet mee. De muur aan de binnenkant van Eau Rouge was weggehaald na 1998, waardoor de coureurs de steile knik richting Raidillon beter konden zien. Villeneuve dacht dat hij de bocht daarom vol gas kon nemen in zijn BAR. De wereldkampioen van 1997 sloot een weddenschap met Zonta wie het hardst door Eau Rouge durfde. Het resultaat? Villeneuve en Zonta gingen allebei hard de bandenstapels in en vlogen allebei over de kop, en BAR zat met twee compleet vernielde wagens. De eerstgenoemde had al een crash eerder in het weekend meegemaakt. Bekijk de spectaculaire beelden hier.
Gerelateerd
Net binnen
'Ferrari ontwerp 2026-wagen met voorkeuren Hamilton in gedachten'
- 15 minuten geleden
- 1
Bortoleto zet Verstappen op gelijke hoogt met Senna: "Juiste rijstijl en gebruikt de telemetrie optimaal"
- 50 minuten geleden
Verstappen begint zomerstop sportief | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 44
Jos Verstappen krijgt bijval: ‘Hij deed wat nodig was om een kampioen te maken’
- 2 uur geleden
Deze vier keer paste de FIA het reglement aan na een actie van Lewis Hamilton
- 2 uur geleden
- 1
Verstappen ziet naast bandenbeheer ander sterk punt van MCL39: 'Moeten wij ook bereiken'
- 3 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Teambaas sluit komst Verstappen uit: 'Hebben deze coureurs al voor volgend jaar getekend'
- 21 juli
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Festivalgangers gaan uit hun dak bij Verstappen-lied tijdens Tomorrowland 2025
- 21 juli
Marko vestigt hoop op updates om titelstrijd Verstappen in leven te houden
- 19 juli
McLaren bevestigt geüpgradede vloer voor Piastri en Norris: "Tevreden met wat we zagen"
- 18 juli