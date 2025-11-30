close global

﻿
Colapinto at Alpine

Colapinto start Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat | F1 Shorts

Colapinto start Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat | F1 Shorts

Redactie
Colapinto at Alpine

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

Sort by:

30 Nov

12:27

Colapinto start Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat

Franco Colapinto zal de Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat starten. De Alpine-coureur kwalificeerde zich zaterdag op de laatste plaats als twintigste. De Franse fabrieksformatie heeft het teleurstellende resultaat gebruikt om een aantal set-up-wijzigingen aan de auto te doen, onder parc fermé. 

29 Nov

17:12

Verschoor houdt F2-titelkansen in leven met sprintzege Qatar, Van Hoepen schakelt teamgenoot uit

Richard Verschoor heeft de zaterdagsrace van de FIA Formule 2 op het Lusail International Circuit gewonnen. Hij mocht vanaf de pole position beginnen en verloor in de openingsfase de leiding aan Joshua Dürksen, maar het duurde niet lang, voordat de MP Motorsport-coureur weer langs de Paraguyaan ging. Verschoor heeft 8 punten goedgemaakt op Leonardo Fornaroli die genoegen moest nemen met P6. Het gat tussen Fornaroli en Verschoor is van 37 naar 29 punten gegaan. Achter Verschoor en Dürksen werd het podium afgemaakt door Rafael Villagómez van Van Amersfoort Racing na een felle strijd tussen hem en Red Bull-junior Nikola Tsolov. Laurens van Hoepen begon aan zijn tweede F2-weekend ooit, maar vocht vooral in het achterveld. Dat liep in tranen af, toen hij en Trident-teamgenoot James Wharton elkaar raakten.

23 Nov

16:36

Doriane Pin verslaat Maya Weug voor Academy-titel

Daar waar in de Formule 1 de ultieme beslissing in het wereldkampioenschap nog even op zich laat wachten, is de F1 Academy wel een nieuwe kampioene rijker. Doriane Pin heeft dea Nederlandse Maya Weug weten af te troeven en schrijft geschiedenis als F1 Academy-kampioene van 2025.

21 Nov

17:26

Van Hoepen ook in laatste twee F2-races in actie namens Trident

Het Formule 2-team van Trident heeft bevestigd dat Laurens van Hoepen ook tijdens de laatste twee races van het seizoen voor het team zal uitkomen. Van Hoepen werkte afgelopen jaar het Formule 3-kampioenschap af en mocht in Bakoe al voor Trident debuteren in de Formule 2. Dat krijgt nu dus een vervolg. "Na de ervaring in Bakoe zit ik weer in een FIA F2-kampioenschapsauto in Lusail en Yas Marina. Ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan, waar voor mij het sleutelwoord ‘consistentie’ zal zijn. Mijn doel is om consistent snel te zijn", aldus de twintigjarige coureur.

19 Nov

19:35

Hamilton onthult speciale helm voor weekend in Las Vegas

Lewis Hamilton heeft zijn speciale helm voor het raceweekend in Las Vegas onthuld. De zevenvoudig wereldkampioen wilde “iets speciaals voor de stad van het licht” creëren en presenteert daarom een vrijwel volledig grijze helm die schittert in het licht. De glinsteringen doen denken aan die van luxe juwelen.

18 Nov

17:25

EA cancelt F1 2026-game

Gameontwikkelaar EA, verantwoordelijk voor de Formule 1-games, heeft besloten om geen speciale F1 2026-game op de markt te brengen. In plaats daarvan gaat de focus op 2027 en wordt er een betaalde upgradeversie in de huidige F1 2025-game gelanceerd.

17 Nov

17:12

Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas

Het team van de Racing Bulls is met een wat mysterieuze post op Instagram gekomen. Het zusterteam van Red Bull Racing heeft een zwart silhouet van de VCARB02 gedeeld met de tekst “Wat gebeurt in Vegas…” erbij. Mogelijk komt het team dus met een nieuwe speciale livery voor het raceweekend in Las Vegas, maar dat is nog niet bevestigd.

17 Nov

14:02

Antonelli schittert bij ATP Finals in Turijn

Dit weekend hadden de heren coureurs een weekendje vrij, waardoor zij even wat anders konden doen dan aan de Formule 1 denken. Kimi Antonelli maakte er gebruik van door een bezoekje te brengen aan de finale van de ATP Finals in Turijn, waar hij landgenoot Jannik Sinner zag winnen van rivaal Carlos Alcaraz met 7-6, 7-5.

16 Nov

16:26

Mercedes deelt nieuwe beelden van hilarische driver parade in Brazilië

Voorafgaand aan de Grand Prix van afgelopen weekend in Brazilië kregen de coureurs de kans om op hilarische wijze hun driver parade deels af te werken. Mercedes heeft nu nieuwe beelden gedeeld.

16 Nov

12:26

Dit weekend vijf jaar geleden: Hamilton pakt zijn zevende titel in F1

Het is dit weekend alweer vijf jaar geleden dat Lewis Hamilton zijn zevende en tot op heden ook laatste titel in F1 (2020) veroverde. Reden genoeg voor F1 om er op terug te blikken.

13 Nov

18:34

Verstappen duikt op tijdens presentatie Mekies in Milton Keynes

Hoewel er pas volgend weekend weer geracet wordt, heeft Max Verstappen zich toch even in Milton Keynes laten zien. Laurent Mekies was daar bezig met een presentatie voor zijn personeel, toen ook Verstappen ineens even kwam buurten.

13 Nov

10:16

Lando Norris viert 26e verjaardag

Hiep hiep, hoera! Lando Norris is vandaag 26 jaar geworden. De Britse coureur gaat momenteel fier aan kop in het wereldkampioenschap van de Formule 1. Kan hij zichzelf binnen nu en een klein maandje trakteren op zijn eerste wereldtitel?

09 Nov

11:46

F1 maakt zich op voor herhaling van 2024 met Verstappen

Max Verstappen zal zondag vanaf P16, en waarschijnlijk vanuit de pits, aan de 21ste race van 2025 gaan beginnen. Vorig jaar reed hij vanaf P17 naar P1, en nu vraag F1 zich af of hij dit in 2025 weer kan doen.

08 Nov

20:55

Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed

Max Verstappen en Yuki Tsunoda werden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo allebei geëlimineerd in Q1. Het is de eerste dubbele Q1-exit voor Red Bull Racing in bijna twintig jaar tijd. Om precies te zijn, de laatste keer dat het de energiedrankfabrikant overkwam was in 2006. David Coulthard en niemand minder dan Robert Doornbos hadden zich slechts als zeventiende en achttiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan op Suzuka. Dit gebeurde maar liefst 6972 dagen geleden. Kimi Antonelli, die op de zondag in Brazilië vanaf P2 vertrekt, was toen slechts 44 dagen oud.

07 Nov

11:31

Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton konden het, toen de Duitser nog actief was in F1, al goed vinden. Voorafgaand aan het weekend in Brazilië ontmoeten de twee legendarische coureurs elkaar weer.

