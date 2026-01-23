Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Max Verstappen
Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'
- 48 minuten geleden
- 1
Álex palou
Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding
- 1 uur geleden
Racing Bulls
Racing Bulls-teambaas noemt het "verdrietig" om Hadjar te zien vertrekken
- 2 uur geleden
Williams afwezig
Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
- 2 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Alpine A526
In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
- Vandaag 12:52
- 2
Veel gelezen
200.000+ views
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
150.000+ views
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
100.000+ views
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
75.000+ views
FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"
- 3 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari