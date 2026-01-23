close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Van der Zande testing for Acura at Daytona

Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts

Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts

Redactie
Van der Zande testing for Acura at Daytona

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

Gerelateerd

Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding
Álex palou

Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding

  • 1 uur geleden
Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
Williams afwezig

Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona

  • 2 uur geleden

Net binnen

Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'
Max Verstappen

Villeneuve: 'Verstappen gaat Hamilton en Schumacher pakken, hij stopt gewoon niet'

  • 48 minuten geleden
  • 1
 Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding
Álex palou

Rechtbank doet uitspraak in zaak tussen McLaren en Palou: gigantische schadevergoeding

  • 1 uur geleden
Racing Bulls-teambaas noemt het
Racing Bulls

Racing Bulls-teambaas noemt het "verdrietig" om Hadjar te zien vertrekken

  • 2 uur geleden
Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona
Williams afwezig

Williams bevestigt complete afwezigheid bij eerste wintertest in Barcelona

  • 2 uur geleden
Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Van der Zande krijgt pole position voor 24H Daytona na diskwalificatie rivaal | F1 Shorts

  • 3 uur geleden
  • 44
 In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine
Alpine A526

In beeld: dit is de gloednieuwe Formule 1-auto van het team van Alpine

  • Vandaag 12:52
  • 2
Meer nieuws

Veel gelezen

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
200.000+ views

‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap

  • 9 januari
 Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 7 januari
 Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
150.000+ views

Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt

  • 9 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn:
75.000+ views

FIA verklaart waarom diskwalificaties als McLaren in Vegas onvermijdelijk zijn: "Dít willen we"

  • 3 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x