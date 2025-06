Tijdens de 24 uur van de Nürburgring is het vanochtend goed misgegaan. Kevin Estre, de coureur die in de leidende Porsche reed, moest zijn collega en achterligger Rolf Scheibner passeren. Dat ging helemaal fout: Estre tikte de Aston Martin GT4 aan, die even later over de kop sloeg. Scheibner moest zich melden bij het medisch centrum, maar kon na controle weer terugkeren naar de pitbox.