﻿
Schumacher and Gasly in the Alpine Le Mans garage

Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis | F1 Shorts

Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis | F1 Shorts

Redactie
Schumacher and Gasly in the Alpine Le Mans garage

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

F1 Shorts

Sort by:

3h ago

15:16

Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis

Mick Schumacher zal binnenkort deelnemen aan een officiële test van de IndyCar Series. Deze test zal op maandag 13 oktober plaatsvinden op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Hij zal uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing, een van de teams waar Rinus VeeKay (naast AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger Racing) in gesprek mee zou zijn voor een zitje in 2026. Schumacher nam twee seizoenen deel aan de Formule 1 met Haas, voordat hij aan de kant werd geschoven voor Nico Hülkenberg. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes verhuisde de Duitser naar Alpine voor het FIA World Endurance Championship. Daar heeft hij in anderhalve seizoen al drie podiums op zijn naam geschreven.

10h ago

07:56

Pérez maakt de nodige simuren voor Cadillac

Sergio Pérez maakt komend seizoen zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen is voor het team al flink wat meters aan het maken, maar dan wel virtueel. Het Amerikaanse team bereidt zich voor op het debuut van volgend jaar en 'Checo' is met zijn ervaring een waardevolle toevoeging. Pérez vormt komend jaar met Valtteri Bottas de line-up van het team.

24 Sep

19:00

Telefoon Verstappen is 'gejat': 'Oh ze is hem aan het versieren'

Max Verstappen is vanavond met Team Redline aan het streamen. De Nederlander is alleen wel op zoek naar zijn telefoon die door bonusdochter Penelope blijkbaar is afgepakt. "Oké, ze blijkbaar mijn telefoon aan het versieren", zo grapt Verstappen.

23 Sep

11:34

Verstappen genomineerd als meest sexy nieuwe vader in de sportwereld

Op Max Verstappen kan gestemd worden als de meest sexy nieuwe vader in de sportwereld. Dit kan bij een poll van People Magazine. Lewis Hamilton is een van de genomineerden in de categorie van meest sexy atleet boven de 40 jaar.

20 Sep

08:50

Formule 2-coureur stunt in kwalificatie Bakoe met klungelige crash

Roman Staněk veroorzaakte een gevaarlijke en nogal wat onhandige crash in de kwalificatie van het FIA Formula 2 Championship op het Baku City Circuit. De Invicta Racing-coureur miste de eerste bocht en wilde terugkomen op de baan, maar knalde vol in de zijkant van de Van Amersfoort Racing-bolide van John Bennett. De Tsjech komt er met een gridstraf van slechts 5 posities vrij makkelijk van af.

19 Sep

19:48

Sainz rijdt verkeerde pitbox in (Alpine) tijdens training in Bakoe

Carlos Sainz is inmiddels al een tijdje coureur van Williams, maar besloot tijdens de vrijdag maar eens te buurten bij zijn voormalig werkgever Alpine (reed er toen het nog Renault was). De verkeerde pitbox dus.

17 Sep

13:38

F1 blikt terug op laatste podium plek Vettel, uitgerekend in Bakoe

Aan de toch wel legendarische carrière van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kwam eind 2022 een einde. De Duitser wist in bijna vijftien jaar Formule 1 53 zeges te behalen en 57 polepositions te veroveren. In totaal stond 'Seb' 122 keer op het podium, voor het laatst tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan in 2021.

15 Sep

19:47

F1 blikt terug op crash Verstappen en Ricciardo in Bakoe

Komend weekend gaat F1 richting Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en - samen met het verremen van Lewis Hamilton in de eerste bocht - wellicht het meest bekende moment vanuit Azerbeidzjan was in 2018, toen Daniel Ricciardo en Max Verstappen bovenop elkaar reden aan het einde van het enorm lange rechte stuk.

12 Sep

17:22

Verstappen rond rondjes achter instructeur op Nordschleife af

Max Verstappen heeft de eerste horde genomen voor zijn speciale Nordschleife-rijbewijs, waarmee hij in de GT3 kan racen op het legendarische circuit. Resultaten zijn nog niet gedeeld, maar het circuit heeft alvast beelden vrijgegeven.

11 Sep

18:13

Red Bull viert overwinning Verstappen in Milton Keynes

Max Verstappen wist afgelopen weekend in Monza voor het eerst in bijna vier maanden weer een race te winnen. De Nederlander verloor weliswaar in de eerste ronde de leiding aan Lando Norris, maar zette dat in ronde vier alweer recht. Terwijl McLaren later in de race vooral bezig was met teamorders, kon Verstappen de wedstrijd rustig controleren. Ook op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes was men toe aan een succesje, en samen met Laurent Mekies en Verstappen werd de overwinning gevierd.

10 Sep

19:07

Norris gaat golfen na twee drukke raceweekenden

Voor Lando Norris is het, nu er komend weekend geen race is, tijd voor wat ontspanning na twee stresvolle weekenden. Golf is voor de Brit de manier om tot rust te komen.

04 Sep

19:14

F1 vraagt wat coureurs op hun pizza doen

De F1-coureurs zijn aangekomen in Monza voor het zestiende raceweekend van het seizoen 2025. Bij aankomst op het circuit is de meest logische vraag om te stellen als je in Italië bent: wat doe je het liefst op je pizza?

04 Sep

12:59

Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza

Het raceweekend in Monza staat voor Ferrari niet alleen in het teken van de thuisrace. Dit weekend wordt er een ode gebracht aan de tijd dat Niki Lauda voor de Scuderia reed en de SF-25 ziet er daarom dit weekend al iets anders uit dan normaal. Charles Leclerc gaat nog een stapje verder. Zo heeft de Monegask voor dit weekend een compleet rode helm meegenomen en ook dat is een eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen.

24 Aug

17:49

De beste boardradio's van 2025 tot nu toe op een rijtje

Het is zomerstop en de coureurs hebben zich in de eerste races al vaak via de boardradio laten horen. Een paar van de beste boardradio's van dit seizoen op een rijtje.

24 Aug

11:42

F1 zet 'de meest unieke' fans in het zonnetje

F1 heeft over de hele wereld heel veel fans, die er veel voor over hebben om een raceweekend of een race mee te maken. F1 zet ze daarom tijdens de zomerstop even in het zonnetje.

Schumacher:
Schumacher: "Toekomst Lawson bij Red Bull erg onzeker"

  Vandaag 14:21
Steiner ziet geen rol voor Horner bij Aston Martin: 'Er is een probleem met Newey'
Steiner ziet geen rol voor Horner bij Aston Martin: 'Er is een probleem met Newey'

  Vandaag 12:23

Verstappen op de Nürburgring: hoe sterk zijn de GT3-Ferrari en zijn teamgenoot Lulham?
Verstappen op de Nürburgring: hoe sterk zijn de GT3-Ferrari en zijn teamgenoot Lulham?

  33 minuten geleden
Stella vreest dat Verstappen McLaren blijft verslaan:
Stella vreest dat Verstappen McLaren blijft verslaan: "Zou me niks verbazen"

  1 uur geleden
  5
 Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis | F1 Shorts
Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis | F1 Shorts

  2 uur geleden
  44
 Russell, teams en fans steunen Hamilton:
Russell, teams en fans steunen Hamilton: "Ik denk aan jou, vriend"

  3 uur geleden
  6
 'Red Bull overweegt McLaren-coureur binnen te halen en gesprekken zijn al gevoerd'
'Red Bull overweegt McLaren-coureur binnen te halen en gesprekken zijn al gevoerd'

  3 uur geleden
  4
 Verstappen eerlijk over ontwikkeling RB21: 'Dát denk je wel eens'
Verstappen eerlijk over ontwikkeling RB21: 'Dát denk je wel eens'

  Vandaag 14:51
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'
Windsor over geven P1 door Verstappen aan Norris: 'Dat was een straf, ronduit belachelijk'

  9 september
 Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender
Zuid-Afrika brengt officieel bod uit voor F1-race, Kyalami mogelijk vanaf 2027 op kalender

  13 september
 Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal
Protegés Verstappen kampioen in GT World Challenge Sprint Cup na straf voor rivaal

  22 september
 Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri
Verstappen moet in Azerbeidzjan mogelijk recordpositie gaan delen met Piastri

  16 september
 Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio:
Race-engineer Verstappen heeft spijt van opmerking over boordradio: "Schaam me daarvoor"

  9 september
 Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan
Verstappen neemt Sainz op bijzondere wijze in de maling bij herstart in Azerbeidzjan

  22 september

