Sargeant heeft nieuwe klus en gaat voor carrière in sportscars | F1 Shorts
Sargeant heeft nieuwe klus en gaat voor carrière in sportscars | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Sargeant heeft nieuwe klus en tekent bij OGMM
Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team.
Verstappen tapt pilsje met Van Dijk en Martin Garrix
Hoewel Max Verstappen meer van de gin-tonic is, poseert hij ook graag bij een biertap. De Nederlander wordt gesponsord door een van de grootste bierproducenten ter wereld en staat daarbij zij aan zij met niemand minder dan Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en zijn goede vriend, dj Martin Garrix.
F1 maakt prachtige serie met foto's van huidige coureurs en oud-coureurs
Veel huidige coureurs stonden in het verleden op de foto met hun helden. Sommige van deze helden rijden nu zelfs nog in F1 of deden dit vrij recent nog. F1 maakte er een reeks van.
Marshalls in het zonnetje gezet door F1
F1 zou niet kunnen bestaan zonder de marshalls die tijdens het raceweekend altijd actief zijn. Vandaar dat de zomerstop voor het social media-team van F1 een goed moment is om deze oranje helden wat aandacht te geven.
Coureurs buigen zich over gezichtspuzzels
De zomerstop is in volle gang en zoals gebruikelijk heeft de koningsklasse dan de nodige content van coureurs klaarstaan om de fans toch nog enigszins te vermaken. Dit keer kregen de rijders puzzels op te lossen met verschillende delen van gezichten van andere coureurs.
Mol en Plooij kiezen top vijf eerste seizoenshelft
De eerste seizoenshelft is achter de rug en in de zomerstop hebben we altijd een mooi moment om terug te blikken op de prestaties uit het eerste deel van dit jaar. Olav Mol en Jack Plooij kiezen hun top vijf coureurs.
Verstappen bouwt eigen sapje: "Het ruikt goed"
De zomerstop is aangebroken, en dat betekent dat de coureurs eventjes niet aan racen hoeven te denken. Max Verstappen heeft tijdens het seizoen al even zijn mixvaardigheden getest en is trots op het drankje: “Smaakt goed.”
Leclerc showt ‘bescheiden’ bolide in straten van Monaco
Charles Leclerc geniet ook van zijn zomerstop. De Monegask is uiteraard een groot autofan en beschikt over een eigen Ferrari met zijn startnummer erop. Met die wagen paradeert hij door de straten van Monte Carlo, waar gisteravond zijn auto werd gespot. Alles aan de wagen verraadt dat Leclerc de eigenaar is.
Norris brengt bezoekje aan optreden Martin Garrix
Lando Norris is ook aan het genieten van zijn zomerstop. De McLaren-coureur was afgelopen jaar in Amsterdam te vinden tijdens Koningsdag en houdt wel van een feestje. Zijn vrije tijd gebruikt hij dan ook om zijn maatje Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, op te zoeken. Die was op Ibiza aan het optreden.
F1 deelt beste onboards ooit van Button
Jenson Button is al een tijdje gestopt met rijden in de Formule 1 en werd een keer wereldkampioen. De zomerstop is voor F1 genoeg reden om de beste onboards van de Brit in de koningsklasse te delen.
Verstappen begint zomerstop sportief
Voor Max Verstappen en zijn collega’s is de zomerstop begonnen. Dat betekent dat de coureurs en teams even niet aan de Formule 1 hoeven te denken. De coureurs zijn tijdens het seizoen veel van huis en velen van hen maken daarom gebruik van deze tijd om door te brengen met familie en vrienden. Zo ook Max Verstappen, die ook actief blijft. De Nederlander slaat een balletje padel tijdens zijn eerste vakantiedagen.
Verstappen heeft vier races op rij geen podiumplek weten te pakken
Ook in Hongarije wist Max Verstappen niet naar het podium te klimmen. Dat betekent dat de Nederlander vier races op rij niet in de top drie heeft weten te finishen. Het is slechts twee keer erger geweest voor de viervoudig kampioen. Zo wist Verstappen in 2017 twaalf races buiten het podium te eindigen en was het in 2018 ook zes races op rij dat hij buiten het podium viel. Ook Zandvoort lijkt niet het ideale circuit te gaan worden voor de RB21 en het zou zomaar zo kunnen zijn dat er nog een aantal races worden toegevoegd aan de slechte reeks.
Camara pakt overwinning en F3-titel in Hongarije
Rafael Camara is vanochtend gekroond tot de nieuwe Formule 3-kampioen. De Braziliaanse jongeling, uitkomend voor Trident, hield het hoofd koel tijdens een chaotische race op de Hungaroring. Door een rollende start en twee safety car-situaties werd de tijdklok ingeschakeld om het einde van de race te bepalen. Camara maakte geen enkel foutje en wist niet alleen de wedstrijd te winnen, ook de F3-titel gaat naar hem toe. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Valtteri Bottas (2011), Daniil Kvyat (2013), Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016), George Russell (2017), Oscar Piastri (2020) en landgenoot Gabriel Bortoleto (2023).
Kleinste verschillen ooit tijdens kwalificatie in Hongarije
De marges binnen de hedendaagse Formule 1 zijn erg klein, maar op het snelle circuit in Hongarije werd dat nog eens extra benadrukt. De gehele top tien zat binnen iets meer dan een halve seconde van elkaar, iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van de sport is voorgekomen.
Ferrari en McLaren maken de dienst uit in Hongarije
Dat Red Bull Racing nog aan de bak moet, lijkt wel duidelijk na de P14 van Max Verstappen in de tweede vrije training. Bij de snelste sectortijden van VT2 komt Red Bull niet voor. Lewis Hamilton was met 27,637 seconden het snelst in de eerste sector. Lando Norris noteerde de snelste tijd in sector twee met 26,565 seconden, terwijl Oscar Piastri sector drie op zijn naam schreef met 21,342 seconden.
Gerelateerd
Net binnen
Viaplay onthult prijswijziging, ‘Red Bull overwoog Verstappen bij Racing Bulls’ | GPFans Recap
- 2 uur geleden
Sargeant heeft nieuwe klus en gaat voor carrière in sportscars | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
Hamilton legt 'F1-taken per direct neer' als GTA 6 uitkomt: "Kan echt niet wachten"
- Gisteren 20:13
- 3
FIA ziet teams 2026-motoren verhullen: 'Niet alle motorfabrikanten zijn even transparant'
- Gisteren 19:28
Waterpistool verrast Verstappen tijdens zomerstop
- Gisteren 18:46
Verstappen bezoekt jacht Toto Wolff tijdens zomerstop in Sardinië
- Gisteren 17:07
Veel gelezen
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli