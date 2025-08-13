close global

Logan Sargeant, Williams, Netherlands, 2024

Sargeant heeft nieuwe klus en gaat voor carrière in sportscars | F1 Shorts

Redactie
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

4h ago

19:34

Sargeant heeft nieuwe klus en tekent bij OGMM

Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team. 

7h ago

16:44

Verstappen tapt pilsje met Van Dijk en Martin Garrix

Hoewel Max Verstappen meer van de gin-tonic is, poseert hij ook graag bij een biertap. De Nederlander wordt gesponsord door een van de grootste bierproducenten ter wereld en staat daarbij zij aan zij met niemand minder dan Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en zijn goede vriend, dj Martin Garrix.

11h ago

12:39

F1 maakt prachtige serie met foto's van huidige coureurs en oud-coureurs

Veel huidige coureurs stonden in het verleden op de foto met hun helden. Sommige van deze helden rijden nu zelfs nog in F1 of deden dit vrij recent nog. F1 maakte er een reeks van.

12 Aug

15:00

Marshalls in het zonnetje gezet door F1

F1 zou niet kunnen bestaan zonder de marshalls die tijdens het raceweekend altijd actief zijn. Vandaar dat de zomerstop voor het social media-team van F1 een goed moment is om deze oranje helden wat aandacht te geven.

12 Aug

13:37

Coureurs buigen zich over gezichtspuzzels

De zomerstop is in volle gang en zoals gebruikelijk heeft de koningsklasse dan de nodige content van coureurs klaarstaan om de fans toch nog enigszins te vermaken. Dit keer kregen de rijders puzzels op te lossen met verschillende delen van gezichten van andere coureurs.

11 Aug

15:33

Mol en Plooij kiezen top vijf eerste seizoenshelft

De eerste seizoenshelft is achter de rug en in de zomerstop hebben we altijd een mooi moment om terug te blikken op de prestaties uit het eerste deel van dit jaar. Olav Mol en Jack Plooij kiezen hun top vijf coureurs.

11 Aug

07:46

Verstappen bouwt eigen sapje: "Het ruikt goed"

De zomerstop is aangebroken, en dat betekent dat de coureurs eventjes niet aan racen hoeven te denken. Max Verstappen heeft tijdens het seizoen al even zijn mixvaardigheden getest en is trots op het drankje: “Smaakt goed.”

09 Aug

14:30

Leclerc showt ‘bescheiden’ bolide in straten van Monaco

Charles Leclerc geniet ook van zijn zomerstop. De Monegask is uiteraard een groot autofan en beschikt over een eigen Ferrari met zijn startnummer erop. Met die wagen paradeert hij door de straten van Monte Carlo, waar gisteravond zijn auto werd gespot. Alles aan de wagen verraadt dat Leclerc de eigenaar is.

09 Aug

11:33

Norris brengt bezoekje aan optreden Martin Garrix

Lando Norris is ook aan het genieten van zijn zomerstop. De McLaren-coureur was afgelopen jaar in Amsterdam te vinden tijdens Koningsdag en houdt wel van een feestje. Zijn vrije tijd gebruikt hij dan ook om zijn maatje Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, op te zoeken. Die was op Ibiza aan het optreden.

08 Aug

13:10

F1 deelt beste onboards ooit van Button

Jenson Button is al een tijdje gestopt met rijden in de Formule 1 en werd een keer wereldkampioen. De zomerstop is voor F1 genoeg reden om de beste onboards van de Brit in de koningsklasse te delen.

07 Aug

18:46

Verstappen begint zomerstop sportief

Voor Max Verstappen en zijn collega’s is de zomerstop begonnen. Dat betekent dat de coureurs en teams even niet aan de Formule 1 hoeven te denken. De coureurs zijn tijdens het seizoen veel van huis en velen van hen maken daarom gebruik van deze tijd om door te brengen met familie en vrienden. Zo ook Max Verstappen, die ook actief blijft. De Nederlander slaat een balletje padel tijdens zijn eerste vakantiedagen.

05 Aug

14:35

Verstappen heeft vier races op rij geen podiumplek weten te pakken

Ook in Hongarije wist Max Verstappen niet naar het podium te klimmen. Dat betekent dat de Nederlander vier races op rij niet in de top drie heeft weten te finishen. Het is slechts twee keer erger geweest voor de viervoudig kampioen. Zo wist Verstappen in 2017 twaalf races buiten het podium te eindigen en was het in 2018 ook zes races op rij dat hij buiten het podium viel. Ook Zandvoort lijkt niet het ideale circuit te gaan worden voor de RB21 en het zou zomaar zo kunnen zijn dat er nog een aantal races worden toegevoegd aan de slechte reeks.

03 Aug

08:42

Camara pakt overwinning en F3-titel in Hongarije

Rafael Camara is vanochtend gekroond tot de nieuwe Formule 3-kampioen. De Braziliaanse jongeling, uitkomend voor Trident, hield het hoofd koel tijdens een chaotische race op de Hungaroring. Door een rollende start en twee safety car-situaties werd de tijdklok ingeschakeld om het einde van de race te bepalen. Camara maakte geen enkel foutje en wist niet alleen de wedstrijd te winnen, ook de F3-titel gaat naar hem toe. Daarmee treedt hij in de voetsporen van onder anderen Valtteri Bottas (2011), Daniil Kvyat (2013), Esteban Ocon (2015), Charles Leclerc (2016), George Russell (2017), Oscar Piastri (2020) en landgenoot Gabriel Bortoleto (2023).

03 Aug

07:43

Kleinste verschillen ooit tijdens kwalificatie in Hongarije

De marges binnen de hedendaagse Formule 1 zijn erg klein, maar op het snelle circuit in Hongarije werd dat nog eens extra benadrukt. De gehele top tien zat binnen iets meer dan een halve seconde van elkaar, iets wat nog nooit eerder in de geschiedenis van de sport is voorgekomen.

01 Aug

20:10

Ferrari en McLaren maken de dienst uit in Hongarije

Dat Red Bull Racing nog aan de bak moet, lijkt wel duidelijk na de P14 van Max Verstappen in de tweede vrije training. Bij de snelste sectortijden van VT2 komt Red Bull niet voor. Lewis Hamilton was met 27,637 seconden het snelst in de eerste sector. Lando Norris noteerde de snelste tijd in sector twee met 26,565 seconden, terwijl Oscar Piastri sector drie op zijn naam schreef met 21,342 seconden.

