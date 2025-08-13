Ook in Hongarije wist Max Verstappen niet naar het podium te klimmen. Dat betekent dat de Nederlander vier races op rij niet in de top drie heeft weten te finishen. Het is slechts twee keer erger geweest voor de viervoudig kampioen. Zo wist Verstappen in 2017 twaalf races buiten het podium te eindigen en was het in 2018 ook zes races op rij dat hij buiten het podium viel. Ook Zandvoort lijkt niet het ideale circuit te gaan worden voor de RB21 en het zou zomaar zo kunnen zijn dat er nog een aantal races worden toegevoegd aan de slechte reeks.