close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Racing Bulls, credit: visacashapprb

Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts

Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts

Redactie
Racing Bulls, credit: visacashapprb

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

Gerelateerd

Brown slaat terug over 'uitsluiten' Piastri in Singapore:
McLaren

Brown slaat terug over 'uitsluiten' Piastri in Singapore: "Dit ziet er niet goed uit"

  • Vandaag 15:45
Jos Verstappen domineert en wint 6 Uren van Kortrijk rally
Jos Verstappen

Jos Verstappen domineert en wint 6 Uren van Kortrijk rally

  • Vandaag 13:46

Net binnen

Coronel kijkt terug op geslaagd F4-debuut: 'Gelijk al een beker mee naar huis genomen'
Rocco Coronel

Coronel kijkt terug op geslaagd F4-debuut: 'Gelijk al een beker mee naar huis genomen'

  • 48 minuten geleden
Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
Williams

Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas

  • 1 uur geleden
  • 2
 Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts

  • 2 uur geleden
  • 44
 Brown kritisch op Verstappen:
Zak Brown

Brown kritisch op Verstappen: "Zijn arrogantie komt dan naar boven"

  • 3 uur geleden
  • 13
 Bleekemolen hekelt FIA om Piastri-straf:
Straf Piastri

Bleekemolen hekelt FIA om Piastri-straf: "Anders wordt het ook zo'n optocht"

  • 3 uur geleden
  • 1
 VIDEO: Formule 1 neemt opvallend besluit omtrent liveries en startnummers | GPFans News
VIDEO

VIDEO: Formule 1 neemt opvallend besluit omtrent liveries en startnummers | GPFans News

  • Vandaag 16:15
Meer nieuws

Veel gelezen

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
300.000+ views

Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in

  • 13 november
 VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
200.000+ views

VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'

  • 29 oktober
 Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
150.000+ views

Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?

  • 14 november
 Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
150.000+ views

Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race

  • 30 oktober
 FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
150.000+ views

FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië

  • 3 november
 Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
100.000+ views

Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel

  • 8 november

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x