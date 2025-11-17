Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts
Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Rocco Coronel
Coronel kijkt terug op geslaagd F4-debuut: 'Gelijk al een beker mee naar huis genomen'
- 48 minuten geleden
Williams
Williams onthult speciale livery voor raceweekend in Las Vegas
- 1 uur geleden
- 2
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Racing Bulls hint op speciale livery voor raceweekend in Las Vegas | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Zak Brown
Brown kritisch op Verstappen: "Zijn arrogantie komt dan naar boven"
- 3 uur geleden
- 13
Straf Piastri
Bleekemolen hekelt FIA om Piastri-straf: "Anders wordt het ook zo'n optocht"
- 3 uur geleden
- 1
VIDEO
VIDEO: Formule 1 neemt opvallend besluit omtrent liveries en startnummers | GPFans News
- Vandaag 16:15
Veel gelezen
300.000+ views
Doornbos en vrouw Chantal pakken in Dubai de verhuisdozen weer in
- 13 november
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
150.000+ views
Moeten Norris en Piastri vrezen voor gridstraffen in de resterende drie races?
- 14 november
150.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
150.000+ views
FIA heeft goed nieuws voor Verstappen in aanloop naar raceweekend Brazilië
- 3 november
100.000+ views
Regen tijdens kwalificatie São Paulo kan nadelig zijn voor Verstappen door nieuwe FIA-regel
- 8 november