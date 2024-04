Red Bull Racing geniet van creativiteit fans in Japan

Logan Sargeant mocht dit weekend in het herstelde chassis van Alexander Albon, die in Australië niet meer bruikbaar was en daarna hersteld werd, in actie komen. Na een halfuur had de Amerikaan echter alweer schade veroorzaakt door te crashen tijdens VT1. Het was een flinke crash, met vooral schade aan de voorvleugel en zijkant. Sargeant zelf was oké.