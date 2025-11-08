Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed

Max Verstappen en Yuki Tsunoda werden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo allebei geëlimineerd in Q1. Het is de eerste dubbele Q1-exit voor Red Bull Racing in bijna twintig jaar tijd. Om precies te zijn, de laatste keer dat het de energiedrankfabrikant overkwam was in 2006. David Coulthard en niemand minder dan Robert Doornbos hadden zich slechts als zeventiende en achttiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan op Suzuka. Dit gebeurde maar liefst 6972 dagen geleden. Kimi Antonelli, die op de zondag in Brazilië vanaf P2 vertrekt, was toen slechts 44 dagen oud.