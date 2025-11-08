close global

David Coulthard drives his Red Bull at the 2006 Japanese Grand Prix

Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed | F1 Shorts

Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed | F1 Shorts

Redactie
David Coulthard drives his Red Bull at the 2006 Japanese Grand Prix

Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

Red Bull maakte eerste dubbele Q1-exit mee sinds Doornbos in 2006 voor het team reed

Max Verstappen en Yuki Tsunoda werden tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van São Paulo allebei geëlimineerd in Q1. Het is de eerste dubbele Q1-exit voor Red Bull Racing in bijna twintig jaar tijd. Om precies te zijn, de laatste keer dat het de energiedrankfabrikant overkwam was in 2006. David Coulthard en niemand minder dan Robert Doornbos hadden zich slechts als zeventiende en achttiende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Japan op Suzuka. Dit gebeurde maar liefst 6972 dagen geleden. Kimi Antonelli, die op de zondag in Brazilië vanaf P2 vertrekt, was toen slechts 44 dagen oud.

07 Nov

11:31

Vettel en Hamilton ontmoeten elkaar voorafgaand aan weekend in Brazilië

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton konden het, toen de Duitser nog actief was in F1, al goed vinden. Voorafgaand aan het weekend in Brazilië ontmoeten de twee legendarische coureurs elkaar weer.

01 Nov

18:00

F1 test kennis over circuits van huidige coureurs

De coureurs rijden dit seizoen op 24 circuits, maar kennen ze deze circuits wel zo goed? F1 besloot dat met het social media-team maar eens te testen.

01 Nov

11:15

Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton

Dankzij zijn zege afgelopen weekend in Mexico, staat Lando Norris nu in een rijtje met coureurs die tien races of meer zeges hebben geboekt in F1. Van de huidige coureurs staan alleen Lewis Hamilton, Max Verstappen en Fernando Alonso in hetzelfde rijtje.

31 Oct

17:37

Häkkinen doet boekje open over voorbereiding op F1-races

Mika Häkkinen heeft in een gesprek een boekje opengedaan over hoe hij zich voorbereidde toen hij nog actief was in F1. De Fin kende met deze aanpak aardig wat succes.

31 Oct

09:27

Bottas kruipt achter het stuur van W16

Valtteri Bottas gaat komend jaar bij Cadillac aan de slag, maar is momenteel nog in dienst van Mercedes. De Finse coureur mocht afgelopen week dan ook weer achter het stuur kruipen van de W15. De Pirelli-bandentest stond namelijk op het programma. Ook reserverijder Frederik Vesti was onderdeel van dat programma. Uiteindelijk heeft Bottas 112 rondjes gereden tijdens de testdag en daarmee is er weer waardevolle informatie verzameld voor bandenleverancier Pirelli.

15 Oct

18:17

Racing Bulls

Het zusterteam van Red Bull Racing, Racing Bulls, gaat dit weekend in iets andere kleuren dan normaal racen. De witte vlakken op de wagen zijn ingekleurd.

15 Oct

12:41

Ben Sulayem, Brown en Horner dineren samen

Toch wel een hele bijzondere ontmoeting deze week: Mohammed Ben Sulayem, Zak Brown en Christian Horner zaten samen aan de dinertafel.

13 Oct

19:09

F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin

Lewis Hamilton heeft veel successen gekend in Austin, waar komend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. De Brit kon een kampioenschap vieren in 2015 en 2019, zijn derde en zesde kampioenschap in F1.

12 Oct

16:40

Coureur tikt vlak na uitvalbeurt pilsje weg

Een opmerkelijk moment tijdens een Bathurst 1000-race, waar Chaz Mostert vlak na het uitvallen lekker een biertje wegtikt met een fan.

10 Oct

20:23

F1 eert constructeurskampioen McLaren

McLaren werd in Singapore voor het tweede seizoen op rij kampioen bij de constructeurs, voor F1 genoeg reden om het team van Lando Norris en Oscar Piastri te eren.

09 Oct

18:17

F1 houdt ook nog altijd rekening met Verstappen in titelstrijd

Ook de Formule 1 kan niet uitsluiten dat Max Verstappen nog een rol zal spelen in de strijd om de wereldtitel. In een teaser van de sport wordt vooruitgeblikt op de Grand Prix van de Verenigde Staten, met aan het einde van het filmpje een bijzondere rol voor Verstappen.

02 Oct

19:47

Coureurs krijgen passend cadeau van F1 in stromende regen van Singapore

Het weekend in Singapore kan wel eens vochtig en nat gaan worden voor de coureurs. F1 dacht de coureurs dan maar een bijpassend cadeau te geven op de donderdag.

01 Oct

16:53

Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend

Het raceweekend in Singapore staat voor de deur, en de coureurs moeten mogelijk rekening houden met enkele regenbuien. Op woensdag in Singapore is het echter al flink losgegaan, zo laten enkele beelden uit de pitstraat zien.

30 Sep

14:56

Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen won niet alleen de 57. ADAC Barbarossapreis samen met Chris Lulham afgelopen zaterdag, maar hij zette ook de snelste ronde van de race neer. Achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing ging Verstappen de Nürburgring Nordschleife rond met een tijd van 7:51.514. Dit deed hij in ronde 5 van 28. Hij zat daar binnen twee seconden van het Nürburgring Langstrecken Serie-ronderecord van Christian Krognes in de. Verstappen deelde de onboardbeelden van de snelste ronde op zijn YouTube-kanaal.

