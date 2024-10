Red Bull maakt zich op voor GP van de Verenigde Staten | F1 Shorts

Het einde van de herfststop komt in zicht, want komende week is het weer raceweek. De koningsklasse heeft de afgelopen weken kunnen gebruiken om alle tijd en energie in de wagens te stoppen, want in tegenstelling tot de zomerstop, gaat de fabriek in de herfststop niet dicht. Veel teams komen daarom met updates aan in COTA en ook Red Bull Racing neemt nieuwe onderdelen mee. Of het genoeg is om McLaren uit te dagen voor de zeges, dat gaan we volgend weekend zien.