Elk team krijgt gebaseerd op haar prestaties in het constructeursklassement een vast aantal uur aan tijd die in de windtunnel mag worden doorgebracht per half jaar. Het beste team, in dit geval McLaren, krijgt de minste windtunneltijd, en het slechtste team, Stake F1, de meeste tijd. Het voordeel wat Red Bull Racing heeft door derde te zijn geëindigd in 2024 is dat ze nu meer windtunneltijd hebben, en ook Cadillac mag gaan beginnen aan het ontwikkelen van haar eerste auto.