De tunnel in Monaco is legendarisch om meerdere redenen, maar er schuilt ook een groot gevaar in. Zo zagen we vanmiddag tijdens de kwalificatie voor de Formule 2. Ritomo Miyata was aan het worstelen met zijn power unit en kon geen gang maken met zijn bolide en ging net het hoekje om in de tunnel. Isack Hadjar was juist bezig met zijn snelle ronde en kon zijn collega ternauwernood ontwijken.