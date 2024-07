Dat de regenbuien rondom Silverstone een rol zouden gaan spelen, dat was van tevoren al wel enigszins voorspeld. De Formule 3-race zou om 10:20 uur moeten gaan beginnen, maar de start is inmiddels uitgesteld. De verwachting is dat de rijders alsnog om 10:45 uur de wagens mogen gaan starten, maar dat heeft alles te maken met de neerslag die momenteel flink huishoudt in Engeland.

*Update* 10:41 uur:

Inmiddels is bekend geworden dat de sprintrace van de Formule 3 niet doorgaat. Of dit op een later moment wordt ingehaald of dat de sessie in zijn geheel komt te vervallen. Dat is momenteel nog niet bekend.