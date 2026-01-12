Racing Bulls doet eerste onthulling van het seizoen en laat teamkleding zien | F1 Shorts
Racing Bulls doet eerste onthulling van het seizoen en laat teamkleding zien | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Racing Bulls onthult teamkleding 2026
Het is nog even wachten tot het nieuwe seizoen begint en we de eerste liveries van het jaar te zien krijgen, maar bij Racing Bulls hebben ze in ieder geval de eerste onthulling van 2026 gedaan. Het gaat om de teamkleding van het zusterteam van Red Bull, dat dit jaar met Liam Lawson en Arvid Lindblad ten tonele verschijnt.
Grosjean herenigd met helm van crash die F1-carrière beëindigde
Romain Grosjean maakte in de openingsronde van de Grand Prix van Bahrein in 2020 een angstaanjagende crash mee. Zijn Haas scheurde in tweeën, de cockpit doorboorde de vangrails en de vlammen waren enorm. Desondanks stapte de Fransman uit zonder levensbedreigende verwondingen. Hij had sowieso geen zitje voor 2021 bemachtigd, maar zijn Formule 1-carrière kwam vroegtijds ten einde - hij sloeg Sakhir en Abu Dhabi over. Vervolgens hebben we Grosjean in de IndyCar gezien evenals in de sportscar-racerij met Lamborghini. Grosjean werd afgelopen weekend herenigd met de helm die hij droeg tijdens het welbekende ongeluk.
Ferrari onthult naam 2026-wapenfeit: SF-26
Het team van Ferrari heeft met veel bombarie op X aangekondigd dat er een nieuw tijdperk is begonnen. Daarmee is ook de SF-26 gepresenteerd, de naam van de Ferrari die tijdens het Formule 1-seizoen gaat racen. Wie een glimp van de nieuwe wagen wil opvangen, moet nog even geduld hebben: de officiële lanceerdatum is 23 januari.
Dakar-coureur crasht op hoge snelheid en vliegt door de lucht
Vandaag wordt de vijfde etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië verreden, en het is het tweede gedeelte van een marathonetappe. Er rijdt één Santana Pickup T1+ mee in het autoklassement, maar die is zwaar gecrasht. Beelden van de Dakar-organisatie laten zien hoe Jesús Calleja ongelukkig op een hobbel stuitert, door de lucht vliegt en hard op zijn dak landt. RTL GP meldt dat omstanders Calleja en zijn navigator Eduardo Blanco direct te hulp zijn geschoten.
Formule 1 staat stil bij verjaardag Lewis Hamilton
Lewis Hamilton blaast vandaag 41 kaarsjes uit. De zevenvoudig wereldkampioen maakt zich op voor zijn tweede seizoen in dienst van Ferrari, en is de op één na oudste coureur op de Formule 1-grid. Alleen Fernando Alonso staat met zijn 44 jaar momenteel boven de coureur uit Stevenage.
Teamgenoten en plassen in de auto: Bottas en Pérez beantwoorden ongemakkelijke vragen in Hot Ones
Valtteri Bottas en Sergio Pérez zijn terug in de Formule 1, nadat ze ieder het seizoen van 2025 moesten missen. Bottas kreeg geen contractverlenging bij Sauber en bracht een jaar door als reservecoureur van Mercedes. Pérez werd ontslagen bij Red Bull Racing en zat een jaar thuis op de bank. Samen gaan ze in 2026 het avontuur aan bij het nieuwe F1-team van Cadillac en dat levert bij verschillende platformen de nodige hilariteit op. Zoals nu ook bij Hot Ones, waar het duo ongemakkelijke vragen moet beantwoorden of superhete kippenvleugeltjes moeten eten.
Haas past lanceerdatum aan en laat VF-26 eerder zien dan gepland
Het Haas F1 Team had al een datum geprikt voor de lancering van de VF-26 voor het aankomende seizoen: vrijdag 23 januari. Op diezelfde dag worden echter ook de Alpine en de Ferrari getoond. Aangezien de lancering van de nieuwe Haas alleen online is, heeft de Amerikaanse formatie besloten om het vier dagen eerder dan gepland te doen, op maandag 19 januari dus. "Om de drukte te vermijden", verklaart het team.
Williams kondigt lanceerdatum van FW48 aan
Williams is de tiende van elf Formule 1-teams om bekend te maken wanneer de bolide van 2026 wordt onthuld. De formatie uit Grove heeft gekozen voor 3 februari. Dat zal de dinsdag zijn na de eerste privétestweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Details, dus de tijd en plaats van de lancering, worden later aangekondigd.
Alpine laat A526 brullen
Het Franse Alpine heeft de eerste geluiden van de 2026-wagen, de A526, laten horen. De renstal zal dit seizoen voor het eerst rijden met Mercedes-motoren en geeft nu alvast een voorproefje van het geluid daarvan.
Dakar-coureur Schröder schreeuwt het uit na crash: 'Waarom ben ik zo dom?!'
Dakar-coureur Daniel Schroder maakte tijdens zijn rit een fout, waardoor zijn wagen op zijn kop eindigde. Er was maar één iemand verantwoordelijk: Schroder zelf, die na de crash flink uitschreeuwde: “Ik ben echt de domste motherfucker hier.”
Ferrari neemt afscheid van reservecoureur Zhou
Met het ingaan van 2026 komt ook het avontuur van Zhou Guanyu bij Ferrari ten einde. De Chinese coureur reed vanaf 2022 voor Alfa Romeo, dat vanaf 2026 als Audi op de startgrid zal staan. Zhou wist in zijn tijd in de Formule 1 geen grote indruk te maken en werd na het seizoen 2024 vervangen. Vanaf dat moment vervulde hij de rol van reservecoureur bij Ferrari, maar ook dat avontuur is nu voorbij. “Dankbaar voor de inzet en bijdrage van Zhou Guanyu als Ferrari-reservecoureur dit seizoen! We wensen hem het allerbeste voor de toekomst,” zo schrijft het team op X.
Saoedi-Arabië boekt vooruitgang met nieuw F1-circuit: pretpark officieel geopend
De Grand Prix van Saoedi-Arabië staat sinds 2021 op de kalender van de Formule 1. Het is altijd op het Jeddah Corniche Circuit gehouden, aan de kust van de Rode Zee in Djedda. Het is echter de bedoeling dat de wedstrijd in 2028 verhuist naar Qiddiya, waar een gloednieuw circuit wordt gebouwd met onder andere een gedeelte van tientallen meters hoog boven een pretpark. Dat pretpark, Six Flags Qiddiya City, is vanavond officieel geopend. De enorme pilaren om het F1-circuit de hoogte in te tillen, die staan er ook al.
Leclerc meldt zich op Tweede Kerstdag bij een basketbalwedstrijd
Daar waar velen van ons wellicht nog de kalkoen aan het wegwerken waren op Tweede Kerstdag, had Charles Leclerc heel andere bezigheden. De Monegask was aanwezig bij Real Madrid tegen AS Monaco, maar dan wel in het basketbal. Leclerc blijkt een grote fan te zijn, en ook zijn vriendin Alexandra Saint-Mleux was daarbij aanwezig.
Suzuka wordt voorzien van nieuwe asfaltlaag
Het iconische Suzuka wordt momenteel verbouwd. Er wordt uiteraard geen aanpassing aan de lay-out gedaan, maar er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht op het Japanse circuit. Veel organisatoren doen dit soms pas weken voordat de Formule 1 langskomt, waardoor het voor de teams vaak glibberen en glijden is. Dat is in het geval van Suzuka niet het geval, want er kan nog voldoende rubber worden neergelegd voordat het Formule 1-weekend eind maart van start gaat.
Verstappen ziet Team Redline-teamgenoten vertrekken
Max Verstappen ziet drie teamgenoten van Team Redline vertrekken. Gianni Vecchio, Luke Bennett en Jeffrey Rietveld vertrekken bij het team. Het drietal doet een stap terug uit het competitieve simracen, al is nog niet bekend wat ze hierna gaan doen.
Gerelateerd
Net binnen
Ford lanceert statement over mogelijk Verstappen-vertrek, Norris kijkt terug op Abu Dhabi | GPFans Recap
- 22 minuten geleden
Dakar 2026: Puck Klaassen wint Etappe 8, Van den Brink ziet truckrivalen hard crashen
- 1 uur geleden
Racing Bulls doet eerste onthulling van het seizoen en laat teamkleding zien | F1 Shorts
- 2 uur geleden
- 44
Marko geniet van zijn pensioen: "Ik hoef niet naar Australië te vliegen"
- 2 uur geleden
F1-motorreglement in 2026 op de schop: dit is het in detail uitgelegd | GPFans Special
- 3 uur geleden
- 4
Williams presenteert Victor Martins als test- en ontwikkelingscoureur voor 2026
- Vandaag 17:45
Veel gelezen
‘FIA last spoedvergadering voor motorschandaal in’, Verstappen uitgesloten van titelstrijd | GPFans Recap
- 9 januari
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 7 januari
FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"
- 1 januari
'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
- 28 december
Motorschandaal Mercedes: meerdere teams eisen dat 2026-krachtbron verboden wordt
- 9 januari
Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
- 27 december