Sergio Pérez zal in 2025 niet racen in de Formule 1 en heeft daardoor tijd over om met zijn familie door te brengen. De Mexicaan is ook een fervent voetballiefhebber. 'Checo' was daarom met zijn zoon aanwezig bij de wedstrijd tussen Inter Miami en Club América, wat eindigde in een 2-2. Wel nam Pérez even een momentje om een kiekje te schieten toen stervoetballer Lionel Messi langskwam.