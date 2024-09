Ocon draait rollen om en laat vader in Formule 1-wagen rijden | F1 Shorts

Leonardo Fornaroli mag zich kampioen noemen in het FIA Formula 3 Championship. De seizoensfinale van de supportklasse van de Formule 1 werd op de vroege zondagochtend gehouden op het Autodromo Nazionale Monza. Sami Meguetounif ging als leider de laatste ronde in, en zou de race ook winnen, terwijl achter hem Gabriele Minì tweede lag voor Christian Mansell en Fornaroli. Om de titel te pakken moest Fornaroli ervoor zorgen dat de iets snellere Mansell zijn rivaal Minì zou inhalen of hij moest zelf voorbij de Australiër. Mansell zat te ver weg van Minì om nog een inhaalpoging te wagen, en dus dook Fornaroli aan de binnenkant van Mansell bij het insturen van de Parabolica. Wonder boven wonder remde hij toch nog op tijd en kwam hij zonder contact langs Mansell. Fornaroli sluit het seizoen af met slechts twee puntjes meer dan Minì en is, zonder ook maar één race te winnen in 2024, de kampioen van de Formule 3.