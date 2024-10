O'Ward bedankt McLaren na kans tijdens VT1 in eigen land

Niemand minder dan de stoïcijnse Kimi Räikkönen is op 17 oktober jarig. 'The Iceman' richt zich momenteel vooral op de carrière van zoon Robin, maar heeft zich binnen de Formule 1 onsterfelijk gemaakt. Zo wist Räikkönen vriend en vijand te verbazen door na zijn uitvalbeurt tijdens de race in Monaco in 2006 op zijn jacht te klimmen en op die manier met een alcoholische versnapering de rest van de race uit te kijken. Ook was de Fin ietwat beschonken op het FIA-gala terug te vinden en reageerde hij in 2006 op de startgrid op Martin Brundle die vroeg waar hij was toen voetballegende Pelé het raceweekend in Brazilië aftrapte met de woorden: 'Ja, ik was aan het poepen'. Nog los van de kleurrijke persoonlijkheid kon Räikkönen ook nog een potje autoracen en was hij in zijn hoogtijdagen vliegensvlug. Räikkönen is dan ook nog steeds de laatste kampioen die Ferrari wist af te leveren en de laatste keer dat Räikkönen op de hoogste treden terug te vinden was, was in 2018 en niet geheel ontoevallig tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Räikkönen viert zijn 45e verjaardag!