Norris, Russell en Albon proberen F1-meme te herkennen

Yuki Tsunoda zorgde voor het spectaculairste entree bij het F175-launchevenement door met een prachtige Honda S2000 een donut te doen, of in ieder geval een poging tot het draaien van een donut. "Ik was een beetje aan het twijfelen. Ik zag een aantal bewakers me een beetje boos en ernstig aankijken. Ik vroeg toen aan Isack [Hadjar]: 'Zal ik het gewoon doen?' Ik heb namelijk dezelfde auto in Japan, dus ik weet hoe ik er donuts mee kan doen, dus ik dacht: 'Waarom ook niet!' En als ik er voor bestraft word... We hebben een reservecoureur", vertelde de Racing Bulls-coureur op de rode loper.