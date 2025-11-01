Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton | F1 Shorts
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen in 2025
Verstappen tegen Norris en Piastri: waar kan de Nederlander in de laatste races toeslaan?
- 22 minuten geleden
Toekomst Hamilton
Bearman, Câmara of toch Verstappen? De opties voor Ferrari bij vertrek Hamilton
- 1 uur geleden
- 1
F1, Pit Stops
'F1 denkt aan verplichte tweestopper vanaf 2026: invulling nog punt van discussie'
- 1 uur geleden
Verstappen in F1
Manager Verstappen over toekomst: 'Dat hebben we het management van Red Bull verteld'
- 2 uur geleden
- 2
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Norris in zelfde rijtje als Verstappen, Alonso en Hamilton | F1 Shorts
- 3 uur geleden
- 44
George Russell, Ferrari
Russell naar Ferrari in 2027? 'Mercedes stuurt Brit weg als ze Verstappen binnenhalen'
- Vandaag 13:01
- 8
Veel gelezen
200.000+ views
VVD-lijsttrekker Yeşilgöz had Dutch GP graag behouden: 'Als je dat geluid hoort'
- 29 oktober
200.000+ views
'McLaren overschreed budgetcap', meerdere coureurs pleiten voor straf Verstappen | GPFans Recap
- 27 oktober
150.000+ views
'Red Bull-rivalen beschuldigd van overtreding budgetcap: vraagteken boven WK-titel 2024'
- 27 oktober
100.000+ views
Jenson Button kondigt afscheid aan: dit is zijn laatste race
- 30 oktober
100.000+ views
Russell wil rol van betekenis gaan spelen in GP van de VS: "Niet veel mensen proberen dat bij Max"
- 19 oktober
75.000+ views
Kravitz krijgt vermeende straf Norris van Red Bull te horen: "Geldt tot het einde van het seizoen"
- 19 oktober