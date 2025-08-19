Nico Hülkenberg is jarig: Duitser blaast 38 kaarsjes uit | F1 Shorts

Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team.