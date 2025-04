Nina Gademan kende begin april een megacrash in Djedda en onthult op Instagram dat ze toch wel even bang was dat haar carrière erop zat. "Na de crash had ik wat tijd offline nodig om me volledig te kunnen richten op mijn herstel en mezelf zo goed mogelijk voor te bereiden op het raceweekend in Jeddah. Het is een zware weg geweest en eerlijk gezegd was er een moment waarop ik dacht dat ik het weekend niet eens zou doorkomen, laat staan competitief zou kunnen racen", legt ze uit. Afgelopen weekend kwam Gademan in acties tijdens de F1 Academy. "Daarom ben ik ongelooflijk trots dat ik beide races heb uitgereden en in beide punten heb weten te scoren. Fysiek gezien was het het meest veeleisende weekend dat ik ooit heb meegemaakt, maar ondanks alles wist ik bij de kopgroep te blijven — iets wat ik een paar dagen eerder niet voor mogelijk had gehouden."