Max Verstappen is natuurlijk fervent simracer, maar er staan ook andere games op de computer van de Nederlander. Zo komt hij woensdagavond samen met Team Redline in actie in Call of Duty: Warzone. De woensdagavond staat in het teken van 'Wild Wednesday' en die verrichtingen zijn op het Twitch-kanaal van het raceteam terug te vinden.