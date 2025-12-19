Het Formule 2-team van Trident heeft bevestigd dat Laurens van Hoepen ook tijdens de laatste twee races van het seizoen voor het team zal uitkomen. Van Hoepen werkte afgelopen jaar het Formule 3-kampioenschap af en mocht in Bakoe al voor Trident debuteren in de Formule 2. Dat krijgt nu dus een vervolg. "Na de ervaring in Bakoe zit ik weer in een FIA F2-kampioenschapsauto in Lusail en Yas Marina. Ik kan niet wachten om weer de baan op te gaan, waar voor mij het sleutelwoord ‘consistentie’ zal zijn. Mijn doel is om consistent snel te zijn", aldus de twintigjarige coureur.