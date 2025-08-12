Marshalls in het zonnetje gezet door F1 | F1 Shorts
Marshalls in het zonnetje gezet door F1 | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Gerelateerd
Net binnen
Verstappen in F1
Doornbos over toekomst Verstappen bij Red Bull: 'Die gesprekken met Mercedes...'
- 39 minuten geleden
Windtunnel
Dit is de windtunneltijd van de teams tijdens de tweede seizoenshelft van 2025
- 1 uur geleden
- 14
Cadillac in F1
'Cadillac hakt knoop door en gaat eerste coureur aankondigen in Monza'
- 2 uur geleden
- 1
F1 2025
F1-teams op rapport: McLaren dominant, Red Bull teleurstellend en stijgende lijn bij Sauber
- 3 uur geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Marshalls in het zonnetje gezet door F1 | F1 Shorts
- Vandaag 16:21
- 44
Franco Colapinto
'Management Colapinto verkent opties buiten de Formule 1'
- Vandaag 15:37
Veel gelezen
500.000+ views
Strafpunten Formule 1: Leclerc krijgt na GP Hongarije eerste strafpunt sinds 2022
- 1 augustus
250.000+ views
Leclerc wijst naar Verstappen na podium op Spa: 'Max deed dat de hele race'
- 27 juli
200.000+ views
Formule 2-klassering op de schop na tijdstraffen en diskwalificatie, voordeel voor Verschoor
- 28 juli
150.000+ views
Stand constructeurs na GP België: Red Bull loopt in op Mercedes, Ferrari loopt uit
- 28 juli
150.000+ views
Antonelli in zak en as: 'Ik vergroot de problemen door de manier waarop ik rij'
- 26 juli
150.000+ views
'Verstappen blijft bij Red Bull, maar krijgt groen licht om in 2027 ergens anders te rijden'
- 25 juli