Ayumu Iwasa krijgt vrijdag de kans om wederom meters te maken in een Formule 1-wagen. Na de Young Drive Test in Abu Dhabi eind 2023, zal hij aankomend weekend tijdens de eerste vrije training in de 'Racing Bull' van Daniel Ricciardo stappen. Het is allemaal onderdeel van de verplicht rookietest binnen de Formule 1. Teams moeten twee eerste vrije trainingen per jaar een rookie inzetten. Iwasa is desalniettemin blij met de kilometers, want daarmee kan hij de nodige ervaring opdoen.