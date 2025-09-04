Leclerc onthult speciale helm voor thuisrace in Monza | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Het raceweekend in Monza staat voor Ferrari niet alleen in het teken van de thuisrace. Dit weekend wordt er een ode gebracht aan de tijd dat Niki Lauda voor de Scuderia reed en de SF-25 ziet er daarom dit weekend al iets anders uit dan normaal. Charles Leclerc gaat nog een stapje verder. Zo heeft de Monegask voor dit weekend een compleet rode helm meegenomen en ook dat is een eerbetoon aan de drievoudig wereldkampioen.
De beste boardradio's van 2025 tot nu toe op een rijtje
Het is zomerstop en de coureurs hebben zich in de eerste races al vaak via de boardradio laten horen. Een paar van de beste boardradio's van dit seizoen op een rijtje.
F1 zet 'de meest unieke' fans in het zonnetje
F1 heeft over de hele wereld heel veel fans, die er veel voor over hebben om een raceweekend of een race mee te maken. F1 zet ze daarom tijdens de zomerstop even in het zonnetje.
Zandvoort toont beelden van opbouw Dutch Grand Prix
Hoewel het Formule 1-spektakel nog een week op zich laat wachten, zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zandvoort verandert langzaam maar zeker in een waar Formule 1-festival. De vele vrachtwagens hebben hun weg naar het circuit inmiddels gevonden en zelfs in de badplaats zelf duiken al fans op, in de hoop een glimp van de actie mee te pikken.
Red Bull blikt terug op eerste overwinning Verstappen in Zandvoort
De terugkeer van de Grand Prix van Nederland stond oorspronkelijk gepland voor 2020, maar door de pandemie ging dat niet door. In 2021 was het wél zover. Max Verstappen wist in het spannende seizoen, waarin hij op jacht was naar zijn eerste titel, niet alleen poleposition te pakken, maar ook de overwinning ging naar de thuisheld.
Verstappen probeert trucje om sneller te gaan: 'Helpt dit?'
Coureurs hebben hier en daar manieren om nét iets sneller de bochten uit te komen of beter te accelereren. In de karts zien we coureurs vaak even op en neer bewegen om de kart sneller vooruit te krijgen. Een ander 'trucje' is zo dicht mogelijk op het stuur zitten om minder luchtweerstand te creëren. Dat geldt alleen niet in de virtuele wereld, maar dat weerhoudt Max Verstappen er niet van om het toch even te proberen.
Formule 1 deelt aflevering 3 Grill The Grid
Het is zomerstop en zoals gebruikelijk komt de Formule 1 dan met de succesvolle zomerserie 'Grill The Grid' op de proppen. Inmiddels is ook aflevering drie gedeeld en moeten de rijders fouten spotten.
Kosterman komt in actie in F1 Academy tijdens Dutch Grand Prix
Volgend weekend is het tijd voor de Dutch Grand Prix. Niet alleen de Formule 1 komt in actie, maar ook de Porsche Mobil 1 Supercup en de F1 Academy. In de raceklasse, die exclusief voor vrouwen is, is dat weekend Esmee Kosterman als wild card toegevoegd. De Nederlandse coureur komt dus ook in actie voor het oog van het oranje legioen.
Hülkenberg blaast 38 kaarsjes uit
De nieuwste toevoeging aan het lijstje met podiumbezoekers heeft vandaag zijn 38e verjaardag mogen vieren. Gefeliciteerd, Nico!
Dierenvriend Verstappen heeft toch één grote angst
Dierenvriend Max Verstappen heeft naast zijn katten ook een hond in huis. Hoewel de viervoudig kampioen niet snel bang is aangelegd, zijn er toch een aantal dieren die hij liever niet tegenkomt. "Ik vind een kleine spin geen probleem, maar van die grote harige… Slangen vind ik ook helemaal niets. Gelukkig hebben we daar, waar ik in Monaco woon, geen last van. Bovendien woon ik nog best hoog," aldus Verstappen.
Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd
Carlos Sainz gaf zijn volgers vandaag een kijkje in zijn vakantiegevoel. Op de foto’s is te zien hoe de Williams-coureur geniet van de zon met een biertje in zijn hand. Daarnaast is niet iedereen bezig met de zon: Lando Norris liet vandaag ook van zich horen en nam deel aan een game van @ewc_en. De McLaren-coureur, die bekendstaat om zijn liefde voor simracing en gaming, deelde beelden van het evenement.
F1 laat coureurs circuit raden op basis van foto
De zomerstop zorgt ervoor dat we veel video's van 'Gril The Grid' zien vanuit het account van F1. Zo ook nu, waarin ze de coureurs laten raden welk circuit er wordt afgebeeld. Daarbij is er een foto van een brug te zien. Het zorgt voor veel coureurs, onder meer bij Lewis Hamilton, voor verwarring.
Verstappen stelt eigen team samen: "Ik heb hem nodig"
Het Premier League-seizoen gaat dit weekend van start. Max Verstappen doet mee aan de Fantasy League, maar heeft nog moeite om het juiste team samen te stellen.
Hamilton viert zomervakantie in Griekenland
Lewis Hamilton geniet van zijn zomerstop in Griekenland. De zevenvoudig kampioen is gespot in een restaurant, met een petje op om niet direct op te vallen. De Engelsman kan ook wel een pauze gebruiken: de laatste paar races voor de zomerstop waren namelijk snel te vergeten.
Sargeant heeft nieuwe klus en tekent bij OGMM
Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team.
