Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Leclerc meldt zich op Tweede Kerstdag bij een basketbalwedstrijd
Daar waar velen van ons wellicht nog de kalkoen aan het wegwerken waren op Tweede Kerstdag, had Charles Leclerc heel andere bezigheden. De Monegask was aanwezig bij Real Madrid tegen AS Monaco, maar dan wel in het basketbal. Leclerc blijkt een grote fan te zijn, en ook zijn vriendin Alexandra Saint-Mleux was daarbij aanwezig.
Suzuka wordt voorzien van nieuwe asfaltlaag
Het iconische Suzuka wordt momenteel verbouwd. Er wordt uiteraard geen aanpassing aan de lay-out gedaan, maar er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht op het Japanse circuit. Veel organisatoren doen dit soms pas weken voordat de Formule 1 langskomt, waardoor het voor de teams vaak glibberen en glijden is. Dat is in het geval van Suzuka niet het geval, want er kan nog voldoende rubber worden neergelegd voordat het Formule 1-weekend eind maart van start gaat.
Verstappen ziet Team Redline-teamgenoten vertrekken
Max Verstappen ziet drie teamgenoten van Team Redline vertrekken. Gianni Vecchio, Luke Bennett en Jeffrey Rietveld vertrekken bij het team. Het drietal doet een stap terug uit het competitieve simracen, al is nog niet bekend wat ze hierna gaan doen.
Williams onthult speciale livery voor wintertest 2026
Het team van Williams ziet er tijdens de testdagen in Barcelona iets anders uit dan normaal. Het team uit Grove behoudt de bekende blauwe kleurstelling, maar voegt voor de testdagen ook witte tinten toe aan de bovenkant. Williams wil hiermee opvallen en is het eerste team dat hun livery bekendmaakt voor de testdagen, die van 26 tot 30 januari op het Circuit de Barcelona-Catalunya plaatsvinden.
Mercedes laat 2026-power unit brullen
Nadat Honda afgelopen week de eerste geluiden van de nieuwe krachtbron liet horen, volgt Mercedes nu. Volgens diverse analisten beschikken de Zilverpijlen wellicht over de sterkste power unit voor komend jaar en het Duitse team heeft inmiddels de eerste geluiden van de motor laten horen.
Ferrari onthult launchdatum 2026-wagen
Ferrari heeft onthuld dat het op 23 januari 2026 met groot nieuws komt. De Scuderia laat op sociale media weten dat die datum moet worden onthouden, al geeft het team nog niet prijs wat er die dag precies staat te gebeuren. Wel lijkt het logisch dat het hier gaat om de lanceerdatum van de nieuwe bolide van het Italiaanse team.
Verstappen mist rempunt tijdens test in Mercedes GT3-wagen
Voor Max Verstappen stond dinsdag een testrit in Estoril op het programma. De Nederlander reed in de Mercedes-AMG GT3 en miste tijdens één van zijn rondjes zijn rempunt, waardoor hij kortstondig buiten de baan terechtkwam.
Verstappen en Tsunoda in Milton Keynes voor seizoensafscheid
Het seizoen van Red Bull Racing zit op en na een bijna sensationele comeback van de formatie viste men tóch net achter het net wat betreft de rijderstitel. Verstappen en Tsunoda zijn deze week langsgeweest op de fabriek in Milton Keynes om terug te blikken op het seizoen.
Honda laat 2026-motor brullen
Honda, de partner van Aston Martin vanaf 2026, heeft een eerste glimp van de nieuwe krachtbron laten horen. Komend seizoen zal de helft van het vermogen door de verbrandingsmotor worden opgewekt; de andere helft komt uit het elektrische gedeelte. Daardoor bestond de vrees dat er mogelijk wat geluid zou verdwijnen, maar de eerste geluiden van Honda laten toch flink wat gebrul horen.
F1 komt met laatste Power Rankings
De laatste Power Rankings van het seizoen zijn bekendgemaakt en het is Verstappen die met een 9,6 het hoogste cijfer van de jury heeft gekregen.
Pérez reageert lachend op gestuntel van Tsunoda na incident met Norris
Yuki Tsunoda kreeg tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vanuit Red Bull Racing de opdracht om lang buiten te blijven zonder pitstop en vervolgens Lando Norris op te houden. Het was een poging om de McLaren-coureur terug te laten zakken buiten de top drie, want dat had Max Verstappen nodig om de WK-titel te pakken. Tsunoda duwde Norris echter meteen buiten de baan op het rechte stuk tussen bochten vijf en zes, en werd bestraft voor het meermaals veranderen van richting. Het lukte hem bij de eerste poging al niet om Verstappens rivaal achter zich te houden. Sergio Pérez slaagde daar in 2021 wel in, toen hij Lewis Hamilton moest ophouden. 'Checo' heeft gereageerd op een meme hierover. De X-post is al meer dan tien miljoen keer bekeken.
Cadillac maakt lanceerdatum allereerste Formule 1-wagen bekend
Het Formule 1-team van Cadillac heeft de datum bekendgemaakt waarop de formatie haar livery voor 2026 zal onthullen. De Amerikaanse formatie treedt volgend jaar nieuw toe in de sport en op zaterdag 8 februari gaan we zien in welke kleuren dit gaat gebeuren. Sergio Pérez en Valtteri Bottas komen volgend seizoen voor de renstal uit.
Cian Shields maakt Formule 1-debuut tijdens eerste vrije training Abu Dhabi
Cian Shields maakt aankomend weekend zijn Formule 1-debuut. De twintigjarige Formule 2-coureur zal tijdens de eerste vrije training in de Aston Martin van Fernando Alonso stappen. Shields heeft dit jaar meer dan 500 kilometers in minimaal twee jaar oude Formule 1-auto's afgewerkt, en kan zo zijn ervaring verder uitbreiden.
Colapinto start Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat
Franco Colapinto zal de Grand Prix van Qatar vanuit de pitstraat starten. De Alpine-coureur kwalificeerde zich zaterdag op de laatste plaats als twintigste. De Franse fabrieksformatie heeft het teleurstellende resultaat gebruikt om een aantal set-up-wijzigingen aan de auto te doen, onder parc fermé.
Verschoor houdt F2-titelkansen in leven met sprintzege Qatar, Van Hoepen schakelt teamgenoot uit
Richard Verschoor heeft de zaterdagsrace van de FIA Formule 2 op het Lusail International Circuit gewonnen. Hij mocht vanaf de pole position beginnen en verloor in de openingsfase de leiding aan Joshua Dürksen, maar het duurde niet lang, voordat de MP Motorsport-coureur weer langs de Paraguyaan ging. Verschoor heeft 8 punten goedgemaakt op Leonardo Fornaroli die genoegen moest nemen met P6. Het gat tussen Fornaroli en Verschoor is van 37 naar 29 punten gegaan. Achter Verschoor en Dürksen werd het podium afgemaakt door Rafael Villagómez van Van Amersfoort Racing na een felle strijd tussen hem en Red Bull-junior Nikola Tsolov. Laurens van Hoepen begon aan zijn tweede F2-weekend ooit, maar vocht vooral in het achterveld. Dat liep in tranen af, toen hij en Trident-teamgenoot James Wharton elkaar raakten.
