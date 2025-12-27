Yuki Tsunoda kreeg tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi vanuit Red Bull Racing de opdracht om lang buiten te blijven zonder pitstop en vervolgens Lando Norris op te houden. Het was een poging om de McLaren-coureur terug te laten zakken buiten de top drie, want dat had Max Verstappen nodig om de WK-titel te pakken. Tsunoda duwde Norris echter meteen buiten de baan op het rechte stuk tussen bochten vijf en zes, en werd bestraft voor het meermaals veranderen van richting. Het lukte hem bij de eerste poging al niet om Verstappens rivaal achter zich te houden. Sergio Pérez slaagde daar in 2021 wel in, toen hij Lewis Hamilton moest ophouden. 'Checo' heeft gereageerd op een meme hierover. De X-post is al meer dan tien miljoen keer bekeken.