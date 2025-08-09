Spa-Francorchamps is een van de mooiste circuits ter wereld. Een van de beste plekken om een groot deel van het baan te zien is ook een van de hoogste plekken: het gedeelte tussen Bruxelles en Pouhon, wat vaak 'de bocht zonder naam', de Speakers-bocht of de Jacky Ickx-bocht wordt genoemd. Je staat daar zo hoog dat je een deel van Blanchimont, de laatste chicane en het rechte stuk tot aan La Source zelfs duidelijk kan zien. Helaas voor de Formule 1-fans heeft de organisatie van de Grand Prix hekken neergezet op deze plek. Er staan hier geen tribunes en er wordt gespeculeerd dat er hier hekken staan om mensen zoveel mogelijk te dwingen een tribunekaartje te kopen in plaats van slechts een kaartje voor algemene toegang. Bij andere evenementen op Spa-Francorchamps staat dit hekwerk er niet.