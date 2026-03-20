In beeld: Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2 | F1 Shorts

In beeld: Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2
Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2
Max Verstappen zal morgen deelnemen aan de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de vrijdag vóór de NLS wordt er altijd een testdag gehouden op het beruchte circuit en ook daar is de viervoudig wereldkampioen bij aanwezig. Hij is zojuist de baan op gegaan met de nummer-3-Mercedes-AMG van Verstappen Racing, die gerund wordt door Winward Racing.
Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen
De Nürburgring Langstrecken-Serie maakt zich op voor de tweede ronde van het seizoen 2026, de 58. ADAC Barbarossapreis. De eerste ronde van vorige week werd afgelast vanwege sneeuw en lage temperaturen. Een bekende naam op de entry list voor aankomende zaterdag is natuurlijk Max Verstappen. Hij zal de door Winward Racing gerunde bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing delen met Jules Gounon en Dani Juncadella. In totaal zullen 136 wagens meedoen, waarvan 26 in de SP 9-klasse voor GT3-auto's. De volledige entry list is hier te vinden.
Hamilton ontvangt bijzonder cadeau van LEGO: "Dit had ik nooit geloofd"
Lewis Hamilton heeft een bijzonder cadeau ontvangen: een replica van zijn helm, gemaakt met LEGO. Het exemplaar bestaat uit maar liefst 3500 stukjes en heeft veertig uur gekost om in elkaar te zetten. De helm maakt duidelijk indruk op Hamilton, die vertelt dat zijn jongere zelf nooit had geloofd dat dit mogelijk was geweest.
Antonelli let goed op eerste winnaarsbeker
Kimi Antonelli won afgelopen weekend natuurlijk zijn eerste Grand Prix uit zijn jonge carrière en kreeg dus ook zijn eerste winnaarsbeker gepresenteerd. Loslaten van die trofee, dat wil de Italiaan echter nog even niet.
Wolff 'herenigt Mercedes': Bottas en Hamilton vliegen met teambaas mee
Voormalig Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kozen er zondag voor om Toto Wolff terug te vliegen naar Europa. George Russell zat tussen het duo, maar overwinnaar Kimi Antonelli kreeg een andere lift richting Europa. De jongeling ontbreekt dan ook op de foto.
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife
Het hoge woord is eruit: Max Verstappen gaat dit jaar echt deelnemen aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander zal dat doen in een Mercedes met een Red Bull-livery. Het Oostenrijkse team heeft de wagen dan ook groots onthuld.
Russell viert eerste overwinning op socials
De Grand Prix van Australië werd door George Russell gewonnen na een uitstekende race met zijn dominante Mercedes. Na afloop van de festiviteiten klom hij op zijn socials in de pen om de overwinning te vieren.
Zo zag het gevecht om pole position tussen Russell en Antonelli eruit
Het duo van Mercedes start de Grand Prix van Australië vanaf de eerste startrij. George Russell was de snelste en Kimi Antonelli vertrekt daarachter. Formula1.com heeft het zogeheten 'ghost car'-gevecht naast elkaar gezet, waardoor te zien is waar Antonelli uiteindelijk tijd verliest op de snelste van zaterdag.
Formule 3-race in Australië eindigt met rode vlaggen na zware crash
De zaterdag van de Grand Prix van Australië begon met de sprintrace van de FIA Formule 3. Halverwege werd de wedstrijd gestopt door middel van de rode vlaggen en niet meer hervat. Prema-teamgenoten Louis Sharp en James Wharton kwamen elkaar tegen in bocht 5 en gingen op hoge snelheid de Tecpro-muur in. Beiden konden gelukkig ongedeerd uitstappen. Bruno del Pino werd als winnaar van de F3-sprintrace in Melbourne uitgeroepen. Enzo Deligny maakte er een één-twee van voor Van Amersfoort Racing.
UPDATE 2:35 uur: Vanwege schade aan de Tecpro-muur, is de start van de derde Formule 1-training met tenminste een kwartier verlaat.
Webber pakt punten bij debuut tijdens thuisrace in Melbourne
De start van het seizoen staat dit weekend op het programma in Melbourne. In de loop van de jaren hebben we diverse verrassingen gezien tijdens de Grand Prix van Australië en dat was in 2002 niet anders.
Mario Andretti toch aanwezig bij Cadillac
Het team van Cadillac heeft besloten om Mario Andretti, de man die zich de afgelopen jaren zó hard inzette om een elfde Formule 1-team op de grid te krijgen, te eren door het chassis van de nieuwe wagen naar hem te vernoemen. Een prachtige actie.
Verstappen meldt zich in Milton Keynes bij seizoensstart Red Bull
Volgende week zondag gaat het spektakel dan eindelijk van start in Melbourne. Voor Max Verstappen stond vandaag echter nog in het teken van de seizoensstart, maar dan op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes.
F1 onthult teaser voor 2026 seizoen
Het nieuwe seizoen gaat over iets minder dan twee weken van start in Melbourne. Hoewel er tijdens de testdagen nog een heleboel problemen zijn opgedoken, laat de start van het spektakel niet op zich wachten. De FOM heeft daarom een nieuwe teaser gedeeld om de fans alvast op te warmen.
Russell kan het niet laten en vraagt Hamilton naar Kim Kardashian
Ook George Russell heeft de beelden van Lewis Hamilton en Kim Kardashian gezien. De Mercedes-coureur kan het niet laten en loopt tijdens de fotoshoot van de coureurs even naar de zevenvoudig kampioen toe om opheldering te vragen over zijn liefdesleven. Hamilton glimlacht, maar laat weinig los.
Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht
De Meguiar's Bathurst 12 Hour werd afgelopen weekend verreden op het Mount Panorama Circuit. Het bijzondere van deze race is dat het in het donker, om 5:45 uur lokale tijd, begint. Na een kwartier was de eerste safety car een feit. Christopher Mies stond met zijn Ford Mustang GT3 van Haupt Racing Team stil langs de baan. Hij stapte uit, doordrenkt in bloed en stukken kangaroe. De Duitser had het arme beest geraakt bij een snelheid van ongeveer 245 kilometer per uur. Mies was geschrokken, maar ongedeerd.
Wie helaas wel naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, was Ralf Aron. De oudere broer van Alpine F1-reservecoureur Paul Aron reed aan de leiding in de tweede helft van de wedstrijd, toen hij plotseling in een blinde bocht de Tsunami RT-Porsche van Johannes Zelger tegenkwam. Deze stond er al bijna een halve minuut, maar de wedstrijdleiding greep niet in met een safety car én marshals bij de marshalpost voor de blinde bocht hadden niet met gele vlaggen gezwaaid. Aron had geen kans om op tijd af te remmen of Zelger te ontwijken. Zijn Mercedes-AMG van Craft-Bamboo Racing was zwaar beschadigd en de Est stapte uit met zichtbare pijn in zijn rug. In het ziekenhuis is gebleken dat hij inderdaad twee breuken in zijn rug heeft opgelopen. De wedstrijd werd voor 55 minuten stilgelegd met de rode vlaggen.
De spectaculaire race in Bathurst werd gewonnen door de GruppeM Racing-Mercedes-AMG van Maro Engel, Mikaël Grenier en Maxime Martin, nadat ze vanaf P29 waren gestart. Maxime Oosten was de best geklasseerde Nederlander met P5 algemeen en P2 in de Bronze Cup achter het stuur van de Kang's Racing Company-BMW. Nicky Catsburg streed lange tijd om de algemene overwinning in de Johor-Corvette, totdat bij teamgenoot Earl Bamber het linkerachterwiel met nog anderhalf uur te gaan afbrak. Bamber, Catsburg en Alexander Sims vielen uit.
