In beeld: Hungaroring op de schop gegaan | F1 Shorts

Het is Richard Verschoor gelukt om het snelste rondje in Monaco te rijden in de Formule 2. De kwalificatie in de Formule 2, maar ook in de Formule 3 wordt over twee groepen verdeeld. Dit heeft alles te maken met het nauwe baantje in Monte Carlo. Verschoor kwam in actie in de eerste groep en wist een 1:21.283 op het bord te zetten. Daar wist uiteindelijk niemand onder te komen, ook in de tweede groep wist men dat niet te verbeteren en dus heeft Verschoor zijn eerste pole position uit zijn F2-carrière te pakken.