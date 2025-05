Cadillac wordt komend jaar als elfde team aan de Formule 1-startgrid toegevoegd. Tijdens het raceweekend in de Verenigde Staten had het automerk ook een lancerings­evenement op de planning staan. Hoewel er eerder in de week werd gehint op de presentatie van zowel de nieuwe wagen als de line-up, kwamen die uiteindelijk niet. Wel deelde het merk een filmpje waarin witte en blauwe accenten te zien waren, die vermoedelijk volgend jaar deel zullen uitmaken van de livery, al is dat nog niet bevestigd.

Daarnaast laat Dan Towriss, CEO van TWG Motorsports, tegenover Motorsport.com weten over de line-up: "Ik denk dat het belangrijkste is dat we geen haast hebben met het selecteren van een coureur. Vanuit dat oogpunt komt er veel kijken bij het kiezen van een Formule 1-coureur, dus we nemen de tijd. De lijst bevat zeker de namen waar veel mensen het over hebben. Al vind ik het wel leuk om elke dag wakker te worden en te lezen dat we in de laatste fase van de onderhandelingen zitten."