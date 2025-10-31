Häkkinen doet boekje open over voorbereiding op F1-races | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
F1 Shorts
Häkkinen doet boekje open over voorbereiding op F1-races
Mika Häkkinen heeft in een gesprek een boekje opengedaan over hoe hij zich voorbereidde toen hij nog actief was in F1. De Fin kende met deze aanpak aardig wat succes.
Bottas kruipt achter het stuur van W16
Valtteri Bottas gaat komend jaar bij Cadillac aan de slag, maar is momenteel nog in dienst van Mercedes. De Finse coureur mocht afgelopen week dan ook weer achter het stuur kruipen van de W15. De Pirelli-bandentest stond namelijk op het programma. Ook reserverijder Frederik Vesti was onderdeel van dat programma. Uiteindelijk heeft Bottas 112 rondjes gereden tijdens de testdag en daarmee is er weer waardevolle informatie verzameld voor bandenleverancier Pirelli.
Racing Bulls
Het zusterteam van Red Bull Racing, Racing Bulls, gaat dit weekend in iets andere kleuren dan normaal racen. De witte vlakken op de wagen zijn ingekleurd.
Ben Sulayem, Brown en Horner dineren samen
Toch wel een hele bijzondere ontmoeting deze week: Mohammed Ben Sulayem, Zak Brown en Christian Horner zaten samen aan de dinertafel.
F1 blikt terug op titels Hamilton in Austin
Lewis Hamilton heeft veel successen gekend in Austin, waar komend weekend de Grand Prix van de Verenigde Staten op het programma staat. De Brit kon een kampioenschap vieren in 2015 en 2019, zijn derde en zesde kampioenschap in F1.
Coureur tikt vlak na uitvalbeurt pilsje weg
Een opmerkelijk moment tijdens een Bathurst 1000-race, waar Chaz Mostert vlak na het uitvallen lekker een biertje wegtikt met een fan.
F1 eert constructeurskampioen McLaren
McLaren werd in Singapore voor het tweede seizoen op rij kampioen bij de constructeurs, voor F1 genoeg reden om het team van Lando Norris en Oscar Piastri te eren.
F1 houdt ook nog altijd rekening met Verstappen in titelstrijd
Ook de Formule 1 kan niet uitsluiten dat Max Verstappen nog een rol zal spelen in de strijd om de wereldtitel. In een teaser van de sport wordt vooruitgeblikt op de Grand Prix van de Verenigde Staten, met aan het einde van het filmpje een bijzondere rol voor Verstappen.
Coureurs krijgen passend cadeau van F1 in stromende regen van Singapore
Het weekend in Singapore kan wel eens vochtig en nat gaan worden voor de coureurs. F1 dacht de coureurs dan maar een bijpassend cadeau te geven op de donderdag.
Onstuimig weer in Singapore tijdens opbouw raceweekend
Het raceweekend in Singapore staat voor de deur, en de coureurs moeten mogelijk rekening houden met enkele regenbuien. Op woensdag in Singapore is het echter al flink losgegaan, zo laten enkele beelden uit de pitstraat zien.
Verstappen deelt onboardbeelden van snelste ronde op Nürburgring Nordschleife
Max Verstappen won niet alleen de 57. ADAC Barbarossapreis samen met Chris Lulham afgelopen zaterdag, maar hij zette ook de snelste ronde van de race neer. Achter het stuur van de Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing ging Verstappen de Nürburgring Nordschleife rond met een tijd van 7:51.514. Dit deed hij in ronde 5 van 28. Hij zat daar binnen twee seconden van het Nürburgring Langstrecken Serie-ronderecord van Christian Krognes in de. Verstappen deelde de onboardbeelden van de snelste ronde op zijn YouTube-kanaal.
Niels Koolen verzekert zich van IndyCar-test
Niels Koolen zal aankomende week gaan testen voor het team van Chip Ganassi. Een mooie stap voor de voormalig Formule 2-coureur.
F1 feliciteert Hadjar met zijn verjaardag
Isack Hadjar is vandaag 21 jaar oud geworden en dan kan een felicitatie van de Formule 1 niet uitblijven.
Vlag bij Ferrari gaat uit voor overwinning Verstappen
Ferrari houdt haar tradities in ere. Zo gaat de vlag altijd uit bij een overwinning van de Scuderia. Dat gebeurde vanmiddag op de Nordschleife: Max Verstappen en Chris Lulham wonnen daar de vieruursrace, wat betekent dat Ferrari opnieuw de vlag uithangt.
Schumacher maakt zich op voor IndyCar-debuut op Indianapolis
Mick Schumacher zal binnenkort deelnemen aan een officiële test van de IndyCar Series. Deze test zal op maandag 13 oktober plaatsvinden op de road course van Indianapolis Motor Speedway. Hij zal uitkomen voor Rahal Letterman Lanigan Racing, een van de teams waar Rinus VeeKay (naast AJ Foyt Racing en Juncos Hollinger Racing) in gesprek mee zou zijn voor een zitje in 2026. Schumacher nam twee seizoenen deel aan de Formule 1 met Haas, voordat hij aan de kant werd geschoven voor Nico Hülkenberg. Na een jaar als reservecoureur van Mercedes verhuisde de Duitser naar Alpine voor het FIA World Endurance Championship. Daar heeft hij in anderhalve seizoen al drie podiums op zijn naam geschreven.
