Ocon during Test Day 1 in Bahrain

Redactie
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

Brown doet zijn best om rivalen te 'destabiliseren'
Zak Brown

Brown doet zijn best om rivalen te 'destabiliseren'

  • 3 uur geleden
  • 3
Tost herinnert zich eerste ontmoeting met Verstappen:
Max Verstappen

Tost herinnert zich eerste ontmoeting met Verstappen: "Dan weet je genoeg"

  • Vandaag 09:35
  • 1

Gretige Verstappen geprezen:
Max Verstappen

Gretige Verstappen geprezen: "Dan moet je er in zo'n konijnenhok achteraan rijden"

  • 16 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡

  • 50 minuten geleden
  • 44
 Voormalig Red Bull-monteur Nicholas reageert op nepbericht over zijn overlijden
Calum Nicholas

Voormalig Red Bull-monteur Nicholas reageert op nepbericht over zijn overlijden

  • 1 uur geleden
Coulthard kiest tussen Verstappen en Senna:
David Coulthard

Coulthard kiest tussen Verstappen en Senna: "Ben niet spiritueel, maar voelde zijn aanwezigheid"

  • 1 uur geleden
Mercedes gevraagd naar 'foefje' rondom compressieverhouding:
Hywel Thomas reageert

Mercedes gevraagd naar 'foefje' rondom compressieverhouding: "Het is zeker mogelijk"

  • 2 uur geleden
Colapinto krijgt veel complimenten over flinke steun vanuit Argentinië
Franco Colapinto

Colapinto krijgt veel complimenten over flinke steun vanuit Argentinië

  • 2 uur geleden
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 28 december
 FIA reageert op rugklachten Verstappen:
150.000+ views

FIA reageert op rugklachten Verstappen: "Op dat gebied hadden we het beter kunnen doen"

  • 1 januari
 'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'
150.000+ views

'Norris reed eerder dan Verstappen op Nürburgring Nordschleife, zette record met oude BMW'

  • 28 december
 'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'
100.000+ views

'Red Bull heeft geen schijn van kans volgend jaar, daarom deden ze dat'

  • 17 december
 Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen
100.000+ views

Emotioneel bericht verklaart afwezigheid van Lambiase bij Verstappen

  • 27 december
 'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'
75.000+ views

'Alle elf F1-teams zitten boven minimumgewicht, Aston Martin nog niet door crashtest'

  • 31 december

