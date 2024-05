Pierre Gasly trekt voor het raceweekend in Imola een bijzondere helm uit de kast. Zo gaat de enkelvoudig racewinnaar in een gele helm racen, waarmee hij Formule 1-legende en drievoudig wereldkampioen Ayrton Senna wil eren. De Braziliaan verongelukte tijdens het raceweekend in Imola in 1994. Als gevolg van het ongeluk overleed Senna. De Braziliaan wordt over het algemeen beschouwd als één van de allerbeste coureurs.