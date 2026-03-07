Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
Formule 3-race in Australië eindigt met zware crash, start derde F1-training verlaat | F1 Shorts
Formule 3-race in Australië eindigt met rode vlaggen na zware crash
De zaterdag van de Grand Prix van Australië begon met de sprintrace van de FIA Formule 3. Halverwege werd de wedstrijd gestopt door middel van de rode vlaggen en niet meer hervat. Prema-teamgenoten Louis Sharp en James Wharton kwamen elkaar tegen in bocht 5 en gingen op hoge snelheid de Tecpro-muur in. Beiden konden gelukkig ongedeerd uitstappen. Bruno del Pino werd als winnaar van de F3-sprintrace in Melbourne uitgeroepen. Enzo Deligny maakte er een één-twee van voor Van Amersfoort Racing.
UPDATE 2:35 uur: Vanwege schade aan de Tecpro-muur, is de start van de derde Formule 1-training met tenminste een kwartier verlaat.
Webber pakt punten bij debuut tijdens thuisrace in Melbourne
De start van het seizoen staat dit weekend op het programma in Melbourne. In de loop van de jaren hebben we diverse verrassingen gezien tijdens de Grand Prix van Australië en dat was in 2002 niet anders.
Mario Andretti toch aanwezig bij Cadillac
Het team van Cadillac heeft besloten om Mario Andretti, de man die zich de afgelopen jaren zó hard inzette om een elfde Formule 1-team op de grid te krijgen, te eren door het chassis van de nieuwe wagen naar hem te vernoemen. Een prachtige actie.
Verstappen meldt zich in Milton Keynes bij seizoensstart Red Bull
Volgende week zondag gaat het spektakel dan eindelijk van start in Melbourne. Voor Max Verstappen stond vandaag echter nog in het teken van de seizoensstart, maar dan op het hoofdkantoor van Red Bull Racing in Milton Keynes.
F1 onthult teaser voor 2026 seizoen
Het nieuwe seizoen gaat over iets minder dan twee weken van start in Melbourne. Hoewel er tijdens de testdagen nog een heleboel problemen zijn opgedoken, laat de start van het spektakel niet op zich wachten. De FOM heeft daarom een nieuwe teaser gedeeld om de fans alvast op te warmen.
Russell kan het niet laten en vraagt Hamilton naar Kim Kardashian
Ook George Russell heeft de beelden van Lewis Hamilton en Kim Kardashian gezien. De Mercedes-coureur kan het niet laten en loopt tijdens de fotoshoot van de coureurs even naar de zevenvoudig kampioen toe om opheldering te vragen over zijn liefdesleven. Hamilton glimlacht, maar laat weinig los.
Bizarre crashes op Bathurst: coureur kopstoot kangaroe, enorme klapper in blinde bocht
De Meguiar's Bathurst 12 Hour werd afgelopen weekend verreden op het Mount Panorama Circuit. Het bijzondere van deze race is dat het in het donker, om 5:45 uur lokale tijd, begint. Na een kwartier was de eerste safety car een feit. Christopher Mies stond met zijn Ford Mustang GT3 van Haupt Racing Team stil langs de baan. Hij stapte uit, doordrenkt in bloed en stukken kangaroe. De Duitser had het arme beest geraakt bij een snelheid van ongeveer 245 kilometer per uur. Mies was geschrokken, maar ongedeerd.
Wie helaas wel naar het ziekenhuis vervoerd moest worden, was Ralf Aron. De oudere broer van Alpine F1-reservecoureur Paul Aron reed aan de leiding in de tweede helft van de wedstrijd, toen hij plotseling in een blinde bocht de Tsunami RT-Porsche van Johannes Zelger tegenkwam. Deze stond er al bijna een halve minuut, maar de wedstrijdleiding greep niet in met een safety car én marshals bij de marshalpost voor de blinde bocht hadden niet met gele vlaggen gezwaaid. Aron had geen kans om op tijd af te remmen of Zelger te ontwijken. Zijn Mercedes-AMG van Craft-Bamboo Racing was zwaar beschadigd en de Est stapte uit met zichtbare pijn in zijn rug. In het ziekenhuis is gebleken dat hij inderdaad twee breuken in zijn rug heeft opgelopen. De wedstrijd werd voor 55 minuten stilgelegd met de rode vlaggen.
De spectaculaire race in Bathurst werd gewonnen door de GruppeM Racing-Mercedes-AMG van Maro Engel, Mikaël Grenier en Maxime Martin, nadat ze vanaf P29 waren gestart. Maxime Oosten was de best geklasseerde Nederlander met P5 algemeen en P2 in de Bronze Cup achter het stuur van de Kang's Racing Company-BMW. Nicky Catsburg streed lange tijd om de algemene overwinning in de Johor-Corvette, totdat bij teamgenoot Earl Bamber het linkerachterwiel met nog anderhalf uur te gaan afbrak. Bamber, Catsburg en Alexander Sims vielen uit.
Formule 1 krijgt bezoek van Carlos Alcaraz
Hoog tennisbezoek vandaag in de Formule 1, waar tennistopper Carlos Alcaraz op bezoek kwam in de paddock. Hij ging onder meer langs bij Fernando Alonso en Carlos Sainz, zijn landgenoten.
McLaren presenteert meer liveries
Alsof de nieuwe livery van McLaren op maandag nog niet genoeg was, heeft het team nóg twee liveries gepresteerd. Het gaat om de wagens van Ella Stevens en Ella Lloyd in de F1 Academy.
Cadillac in actie met hagelnieuwe livery tijdens filmdag in Bahrein
Cadillac, het elfde en nieuwste team op de Formule 1-grid, besloot vandaag een filmdag in te zetten op het Bahrain International Circuit, waar later deze week ook een wintertest gehouden zal worden. Valtteri Bottas en Sergio Pérez mochten in totaal maximaal 200 kilometer afleggen. Dat gebeurde voor het eerst met de daadwerkelijke kleurstelling voor het seizoen van 2026. Het waren belangrijke rondjes voor Cadillac vandaag, aangezien ze maar 764 kilometer hadden afgelegd tijdens de gehele shakedown in Barcelona twee weken geleden.
Organisatie Australische Grand Prix bezig met voorbereiding
De start van het nieuwe seizoen komt nu toch echt dichterbij. Vrijdag 6 maart gaat de Formule 1 van start in Melbourne en de organisatie van de Grand Prix van Australië is al druk bezig met de voorbereidingen.
Audi kondigt vrouwelijke coureur aan en tekent Felbermayr voor F1 Academy
Emma Felbermayr zal in 2026 aan haar tweede seizoen meedoen in de F1 Academy, de Formule 4-klasse voor vrouwelijke coureurs die in het voorprogramma staat van zeven Grands Prix. Vorig jaar kreeg ze steun van Sauber en kwam ze uit voor Rodin Motorsport. Ze won de tweede race op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Terwijl Sauber de transitie heeft gemaakt naar Audi, is Felbermayr gebleven, en dus krijgt ze nu steun van Audi, zo heeft het F1-team aan onder andere GPFans laten weten. Ook haar zitje bij Rodin Motorsport heeft ze behouden. In de F1 Academy doen onder meer de Nederlandese dames Nina Gademan en Esmee Kosterman mee.
Williams maakt na flinke vertraging eindelijk eerste meters op Silverstone
Williams moest vanwege vertragingen de gezamenlijke shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya vorige week overslaan. Maar de hagelnieuwe FW48-bolide heeft nu eindelijk haar eerste meters afgelegd, een week voor de eerste wintertest in Bahrein. De Williams kwam vandaag uit op het circuit van Silverstone voor een eigen shakedown.
Button maakt overstap naar Aston Martin: "Nieuwe samenwerking met Honda trok mij aan"
Jenson Button heeft een meerjarig contract getekend bij Aston Martin. Daar wordt hij de nieuwe teamambassadeur. Button, die in 2009 wereldkampioen werd met Brawn GP, wordt opnieuw teamgenoten met Fernando Alonso. In 2002 reed de Brit voor Renault, terwijl Alonso daar reservecoureur was, en ze reden samen voor McLaren in 2015 en 2016.
"Het is ontzettend gaaf voor me om me aan te sluiten bij Aston Martin in zo'n transformatieve periode voor het team en de geschiedenis van de sport", vertelde Button via Aston Martin tegenover GPFans. "De nieuwe samenwerking met Honda op fabrieksniveau met het team was een grote aantrekkingskracht en ik kijk ernaar uit om mijn jarenlange ervaring met hen in te zetten in mijn nieuwe rol als ambassadeur. Het seizoen van 2026 belooft fascinerend te worden en deel uitmaken van zo'n ambitieus team is een geweldige kans. Ik kan niet wachten tot Melbourne!"
Haas maakt eerste meters met VF-26 tijdens shakedown op Fiorano
Haas F1 Team heeft laten weten dat de VF-26, de bolide waarmee Ollie Bearman en Esteban Ocon aankomend seizoen mee zullen uitkomen, haar eerste meters heeft gemaakt. Bearman mocht achter het stuur kruipen en deed dat op Fiorano, het privécircuit van Ferrari.
