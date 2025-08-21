Formule 1 deelt aflevering 3 van Grill the Grid 2025 | F1 Shorts
Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Formule 1 deelt aflevering 3 Grill The Grid
Het is zomerstop en zoals gebruikelijk komt de Formule 1 dan met de succesvolle zomerserie 'Grill The Grid' op de proppen. Inmiddels is ook aflevering drie gedeeld en moeten de rijders fouten spotten.
Kosterman komt in actie in F1 Academy tijdens Dutch Grand Prix
Volgend weekend is het tijd voor de Dutch Grand Prix. Niet alleen de Formule 1 komt in actie, maar ook de Porsche Mobil 1 Supercup en de F1 Academy. In de raceklasse, die exclusief voor vrouwen is, is dat weekend Esmee Kosterman als wild card toegevoegd. De Nederlandse coureur komt dus ook in actie voor het oog van het oranje legioen.
Hülkenberg blaast 38 kaarsjes uit
De nieuwste toevoeging aan het lijstje met podiumbezoekers heeft vandaag zijn 38e verjaardag mogen vieren. Gefeliciteerd, Nico!
Dierenvriend Verstappen heeft toch één grote angst
Dierenvriend Max Verstappen heeft naast zijn katten ook een hond in huis. Hoewel de viervoudig kampioen niet snel bang is aangelegd, zijn er toch een aantal dieren die hij liever niet tegenkomt. "Ik vind een kleine spin geen probleem, maar van die grote harige… Slangen vind ik ook helemaal niets. Gelukkig hebben we daar, waar ik in Monaco woon, geen last van. Bovendien woon ik nog best hoog," aldus Verstappen.
Vakantie-updates: zo genieten de F1-coureurs momenteel van hun vrije tijd
Carlos Sainz gaf zijn volgers vandaag een kijkje in zijn vakantiegevoel. Op de foto’s is te zien hoe de Williams-coureur geniet van de zon met een biertje in zijn hand. Daarnaast is niet iedereen bezig met de zon: Lando Norris liet vandaag ook van zich horen en nam deel aan een game van @ewc_en. De McLaren-coureur, die bekendstaat om zijn liefde voor simracing en gaming, deelde beelden van het evenement.
F1 laat coureurs circuit raden op basis van foto
De zomerstop zorgt ervoor dat we veel video's van 'Gril The Grid' zien vanuit het account van F1. Zo ook nu, waarin ze de coureurs laten raden welk circuit er wordt afgebeeld. Daarbij is er een foto van een brug te zien. Het zorgt voor veel coureurs, onder meer bij Lewis Hamilton, voor verwarring.
Verstappen stelt eigen team samen: "Ik heb hem nodig"
Het Premier League-seizoen gaat dit weekend van start. Max Verstappen doet mee aan de Fantasy League, maar heeft nog moeite om het juiste team samen te stellen.
Hamilton viert zomervakantie in Griekenland
Lewis Hamilton geniet van zijn zomerstop in Griekenland. De zevenvoudig kampioen is gespot in een restaurant, met een petje op om niet direct op te vallen. De Engelsman kan ook wel een pauze gebruiken: de laatste paar races voor de zomerstop waren namelijk snel te vergeten.
Sargeant heeft nieuwe klus en tekent bij OGMM
Voormalig Williams-coureur Logan Sargeant heeft getekend bij Oliver Gavin Management. De Amerikaan zit daarmee in de poule van coureurs binnen het bedrijf. Het is nog niet helemaal duidelijk wat Sargeant precies gaat doen, maar een toekomst in de sportwagens zit er wel in. "We zijn verheugd om Logan Sargeant te mogen verwelkomen in het OGMM-team! Met een rijke racegeschiedenis in eenzitters en op 24-jarige leeftijd sluit Logan zich aan bij OGMM, waar hij zich richt op een toekomstige carrière in sportwagens", zo meldt het team.
Verstappen tapt pilsje met Van Dijk en Martin Garrix
Hoewel Max Verstappen meer van de gin-tonic is, poseert hij ook graag bij een biertap. De Nederlander wordt gesponsord door een van de grootste bierproducenten ter wereld en staat daarbij zij aan zij met niemand minder dan Liverpool-voetballer Virgil van Dijk en zijn goede vriend, dj Martin Garrix.
F1 maakt prachtige serie met foto's van huidige coureurs en oud-coureurs
Veel huidige coureurs stonden in het verleden op de foto met hun helden. Sommige van deze helden rijden nu zelfs nog in F1 of deden dit vrij recent nog. F1 maakte er een reeks van.
Marshalls in het zonnetje gezet door F1
F1 zou niet kunnen bestaan zonder de marshalls die tijdens het raceweekend altijd actief zijn. Vandaar dat de zomerstop voor het social media-team van F1 een goed moment is om deze oranje helden wat aandacht te geven.
Coureurs buigen zich over gezichtspuzzels
De zomerstop is in volle gang en zoals gebruikelijk heeft de koningsklasse dan de nodige content van coureurs klaarstaan om de fans toch nog enigszins te vermaken. Dit keer kregen de rijders puzzels op te lossen met verschillende delen van gezichten van andere coureurs.
Mol en Plooij kiezen top vijf eerste seizoenshelft
De eerste seizoenshelft is achter de rug en in de zomerstop hebben we altijd een mooi moment om terug te blikken op de prestaties uit het eerste deel van dit jaar. Olav Mol en Jack Plooij kiezen hun top vijf coureurs.
Verstappen bouwt eigen sapje: "Het ruikt goed"
De zomerstop is aangebroken, en dat betekent dat de coureurs eventjes niet aan racen hoeven te denken. Max Verstappen heeft tijdens het seizoen al even zijn mixvaardigheden getest en is trots op het drankje: “Smaakt goed.”
