Lewis Hamilton is in Monte Carlo gezien op een prachtig exemplaar van MV Agusta, om specifiek te zijn de F4 LH44. De zevenvoudig wereldkampioen, die in de Formule 1, de overstap heeft gemaakt van Mercedes naar Ferrari, heeft al jarenlang een samenwerking met de Italiaanse motorfietsfabrikant. De F4 LH44 zou minder dan 200 kilogram wegen en meer dan 200 paardenkrachten hebben. Geruchten doen de ronde dat hij op bezoek is geweest bij zijn oude baas, Toto Wolff.