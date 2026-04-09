Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.
Ferrari maakt gebruik van lentestop en komt op eigen Fiorano in actie
Ferrari is vandaag in actie gekomen en zal dat morgen ook doen gedurende een tweedaagse Pirelli-test. Het gebeurt op het circuit van Fiorano, de privébaan van de Scuderia. Lewis Hamilton en Charles Leclerc mogen geen nieuwe onderdelen van de SF-26 testen samen met het team, maar de extra kilometers zullen altijd goed uitkomen. Volgende week wordt er ook een Pirelli-test gehouden, maar dan op de Nürburgring met McLaren en Mercedes.
Verstappen haalt pijnlijk WK-moment Oranje naar boven: 'Dat kun je niet verdedigen'
Hoewel ook viervoudig wereldkampioen Max Verstappen liever had gezien dat Oranje in 2022 de kwartfinale tegen Argentinië had gewonnen, moet de Nederlander toegeven dat er op iemand als Lionel Messi eigenlijk geen maat staat. “Hij kan het spel goed lezen. Veel spelers moeten veel rennen en in positie komen om te scoren. Hij kan scoren vanaf elke plek, op elk moment. Als je denkt dat je hem kunt verdedigen: dat kun je niet. Je kunt hem niet stoppen. Hij scoort zodra hij de kans ziet. De bal die hij gaf tegen Nederland tijdens het laatste wereldkampioenschap kun je gewoon niet verdedigen.”
Verschoor bevestigt deelname aan 24 uur van Le Mans
Richard Verschoor zal dit jaar deelnemen aan de iconische 24 uur van Le Mans. De Nederlander zal namens Duqueine in een LMP2-wagen rijden. Het team wordt compleet gemaakt door Doriane Pin en Julien Andlauer.
Fornaroli stapt voor het eerst in bij McLaren F1-team
Leonardo Fornaroli, de regerend FIA Formule 2-kampioen, heeft zijn debuut gemaakt in een Formule 1-auto. Hij sloot zich voor dit seizoen aan als de reservecoureur van McLaren en kroop op het Circuit de Barcelona-Catalunya achter het stuur van de MCL60-bolide van 2023. Tijdens de zogeheten TPC-test heeft de Italiaan 110 kilometer afgelegd. Op die manier is hij beter voorbereid, mocht hij opgeroepen worden om in te vallen voor Lando Norris of Oscar Piastri. De test heeft plaatsgevonden vlak vóór de Grand Prix van Japan, waar het F1-circus inmiddels is neergestreken in Suzuka.
Haas onthult Godzilla-livery voor GP van Japan
Voor het Amerikaanse team van Haas is er dit weekend toch sprake van een gedeeltelijke thuisrace. Toyota is namelijk sinds enkele jaren partner van het team, en daarom pakt de renstal tijdens het weekend in Suzuka flink uit. Zo is er aan de achterkant van de wagen een print toegevoegd, terwijl de vertrouwde witte, zwarte en rode accenten nog altijd aanwezig zijn.
Aston Martin houdt Alonso langs de kant in eerste vrije training Japan | F1 Shorts
Het Formule 1-team van Aston Martin heeft zojuist bekend gemaakt dat Fernando Alonso de eerste vrije training van het raceweekend in Japan over zal slaan. De Britse formatie heeft er namelijk voor gekozen om Jak Crawford achter het stuurt te zetten. Crawford is de derde coureur van Aston Martin en krijgt volgens het team op deze manier de kans om meer ervaring op te doen met het Formule 1-materiaal: "Daarnaast voldoen we hiermee aan één van de verplichte rookiesessies van dit seizoen", zo leest het. Formule 1-teams zijn het verplicht om tijdens een seizoen twee keer per auto een rookie een vrije training te laten verrijden, om de jongelingen ervaring op te laten doen.
Verstappen test vandaag op de Nürburgring Nordschleife voor NLS2
Max Verstappen zal morgen deelnemen aan de 58. ADAC Barbarossapreis, de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie. Op de vrijdag vóór de NLS wordt er altijd een testdag gehouden op het beruchte circuit en ook daar is de viervoudig wereldkampioen bij aanwezig. Hij is zojuist de baan op gegaan met de nummer-3-Mercedes-AMG van Verstappen Racing, die gerund wordt door Winward Racing.
Nürburgring-organisatie maakt entry list voor NLS2 bekend met Verstappen
De Nürburgring Langstrecken-Serie maakt zich op voor de tweede ronde van het seizoen 2026, de 58. ADAC Barbarossapreis. De eerste ronde van vorige week werd afgelast vanwege sneeuw en lage temperaturen. Een bekende naam op de entry list voor aankomende zaterdag is natuurlijk Max Verstappen. Hij zal de door Winward Racing gerunde bolide van Mercedes-AMG Team Verstappen Racing delen met Jules Gounon en Dani Juncadella. In totaal zullen 136 wagens meedoen, waarvan 26 in de SP 9-klasse voor GT3-auto's. De volledige entry list is hier te vinden.
Hamilton ontvangt bijzonder cadeau van LEGO: "Dit had ik nooit geloofd"
Lewis Hamilton heeft een bijzonder cadeau ontvangen: een replica van zijn helm, gemaakt met LEGO. Het exemplaar bestaat uit maar liefst 3500 stukjes en heeft veertig uur gekost om in elkaar te zetten. De helm maakt duidelijk indruk op Hamilton, die vertelt dat zijn jongere zelf nooit had geloofd dat dit mogelijk was geweest.
Antonelli let goed op eerste winnaarsbeker
Kimi Antonelli won afgelopen weekend natuurlijk zijn eerste Grand Prix uit zijn jonge carrière en kreeg dus ook zijn eerste winnaarsbeker gepresenteerd. Loslaten van die trofee, dat wil de Italiaan echter nog even niet.
Wolff 'herenigt Mercedes': Bottas en Hamilton vliegen met teambaas mee
Voormalig Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas kozen er zondag voor om Toto Wolff terug te vliegen naar Europa. George Russell zat tussen het duo, maar overwinnaar Kimi Antonelli kreeg een andere lift richting Europa. De jongeling ontbreekt dan ook op de foto.
Red Bull toont GT3-Mercedes van Verstappen voor Nordschleife
Het hoge woord is eruit: Max Verstappen gaat dit jaar echt deelnemen aan de iconische 24 uur van de Nürburgring. De Nederlander zal dat doen in een Mercedes met een Red Bull-livery. Het Oostenrijkse team heeft de wagen dan ook groots onthuld.
Russell viert eerste overwinning op socials
De Grand Prix van Australië werd door George Russell gewonnen na een uitstekende race met zijn dominante Mercedes. Na afloop van de festiviteiten klom hij op zijn socials in de pen om de overwinning te vieren.
Zo zag het gevecht om pole position tussen Russell en Antonelli eruit
Het duo van Mercedes start de Grand Prix van Australië vanaf de eerste startrij. George Russell was de snelste en Kimi Antonelli vertrekt daarachter. Formula1.com heeft het zogeheten 'ghost car'-gevecht naast elkaar gezet, waardoor te zien is waar Antonelli uiteindelijk tijd verliest op de snelste van zaterdag.
Formule 3-race in Australië eindigt met rode vlaggen na zware crash
De zaterdag van de Grand Prix van Australië begon met de sprintrace van de FIA Formule 3. Halverwege werd de wedstrijd gestopt door middel van de rode vlaggen en niet meer hervat. Prema-teamgenoten Louis Sharp en James Wharton kwamen elkaar tegen in bocht 5 en gingen op hoge snelheid de Tecpro-muur in. Beiden konden gelukkig ongedeerd uitstappen. Bruno del Pino werd als winnaar van de F3-sprintrace in Melbourne uitgeroepen. Enzo Deligny maakte er een één-twee van voor Van Amersfoort Racing.
UPDATE 2:35 uur: Vanwege schade aan de Tecpro-muur, is de start van de derde Formule 1-training met tenminste een kwartier verlaat.
